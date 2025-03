Anchetă uriașă de corupție în Belgia. Huawei ar fi plătit pentru o scrisoare semnată de europarlamentari

Foto: Profimedia Images

Procurorii belgieni investighează dacă Huawei a făcut plăți ilegale pentru a obține, în 2021, o scrisoare elaborată și semnată de opt eurodeputați care apăra interesele sale din China, potrivit unor documente judiciare consultate de Politico și citat de Agerpres.

Autoritățile belgiene au făcut descinderi în 21 de locuințe în cadrul unei anchete asupra „corupției active în Parlamentul European de care a beneficiat Huawei”. Anchetatorii caută „cadouri scumpe” sau „remunerații pentru adoptarea unor poziții politice” într-o perioadă care se întinde „din 2021 și până în prezent”, susțin procurorii.

Într-un al doilea test major pentru Parlamentul European după scandalul Qatargate din 2022, patru persoane au fost puse sub acuzare pentru corupție și apartenență la o organizație infracțională și o alta pentru spălare de bani, au anunțat procurorii belgieni, săptămâna trecută.

Potrivit unui mandat de arestare consultat de Politico, făcut public prima dată de cotidianul italian La Repubblica, o parte cheie a anchetei se leagă de o scrisoare semnată de opt eurodeputați în februarie 2021 și adresată unui număr de trei comisari europeni, în care ei susțin ca tensiunile geopolitice să nu afecteze dezvoltarea rețelei 5G în Europa.

Scrisoarea, deși nu menționează compania Huawei, este percepută drept una care promovează interesele companiei chineze pentru că a fost pregătită într-o perioadă în care mai multe guverne UE derulau măsuri menite să limiteze utilizarea de către operatorii de telecomunicații a echipamentului chinez, argumentând că există riscuri de spionaj, supraveghere sau potențială dependență economică.

Eurodeputatul conservator italian Fulvio Martusciello, unul dintre semnatari, a postat scrisoarea pro-Huawei pe contul său de Twitter pe 15 februarie 2021, dar ulterior a șters-o. Fostul său consilier parlamentar și asistenta sa au fost, acum, arestați amândoi în legătură cu ancheta Huawei, potrivit avocaților lor. Contractul asistentei este în prezent suspendat.

Bani pentru o scrisoare

Mandatul de arestare pentru asistenta lui Martusciello include amănunte de la procurorii belgieni privind cazul de corupție, în care atât ea, cât și fostul consilier sunt suspectați că au aranjat plăți pentru scrisoare, la care documentele judiciare se referă cu numele de „scrisoarea 5G”.

„O sumă de 15.000 de euro a fost oferită celui care a întocmit scrisoarea 5G, în timp ce cosemnatarilor li s-au oferit câte 1.500 de euro”, se arată într-un document judiciar.

„Această tranzacție sau tranzacție propusă se spune că a fost sprijinită de șefii executivi chinezi ai Huawei, în special de directorul sucursalei din Bruxelles”, se mai arată în document. Directorul este identificat sub numele de Abraham L.

Referindu-se la detaliile bancare a ceea ce descrie ca „plăți suspecte”, în document se explică modul în care fostul consilier ar fi aranjat plățile prin facturi „pentru presupuse servicii de consultanță și cheltuieli de campanie, în sume de 18.450 euro și respectiv 27.500 euro”.

„Presupunând că faptele sunt stabilite, aceste sume ar reprezenta presupusele compensații pentru scrisoarea menționată mai sus redactată de opt eurodeputați și adresată unui număr de trei comisari europeni în favoarea Huawei. Investigația a adus la lumină circuitul financiar al remunerațiilor care ar demonstra procesul de corupție”, se mai arată în document.

În cadrul unei serii de transferuri bancare, fostul consilier i-a virat 6.700 de euro lui Martusciello, 1.000 de euro asistentei sale și 14.800 de euro unui alt asistent parlamentar, menționează mandatul. Mai mulți alți beneficiari ai unor astfel de plăți rămân necunoscuți.

Contactați de Politico, procurorii belgieni au refuzat să comenteze asupra investigației în desfășurare. La rândul său, Martusciello nu a răspuns solicitărilor Politico de a comenta informațiile despre transferurile bancare. Întrebată despre presupusa implicare a lui Abraham L. în schema de mituire, compania Huawei nu a răspuns unei solicitări în acest sens.

„Huawei ia aceste acuzații foarte în serios și va comunica de urgență cu ancheta pentru a înțelege situația pe mai departe. Huawei are o politică de toleranță zero față de corupție sau alte nereguli și suntem angajați în respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile în orice moment”, a precizat un purtător de cuvânt al companiei într-o declarație anterioară.

Arestări și acuzații

Actuala asistentă a lui Martusciello a fost arestată în Italia, săptămâna trecută, în cadrul anchetei Huawei.

Ea „nu a fost implicată în activitățile politice ale dlui Martusciello, s-a ocupat numai de logistică”, a declarat avocatul ei. Antimo Giaccio, pentru Politico, adăugând că „ea a fost foarte rar la Parlamentul European... de aproximativ zece ori”. Marți, în fața unui judecător italian, ea a respins toate acuzațiile preliminare împotriva ei și a declarat că este gata să răspundă „oricăror întrebări din partea autorităților belgiene”, a adăugat avocatul ei.

Fostul consilier parlamentar al lui Martusciello, care a lucrat pentru el între 2015 și 2019, a fost, de asemenea, arestat la Paris, joia trecută, în cadrul anchetei, a declarat avocatul său, Benoît Martinez. „Clientul meu intenționează să coopereze pe deplin cu autoritățile belgiene. El neagă orice implicare în faptele de care este acuzat”, a mai spus avocatul, care a refuzat să comenteze mai mult despre acuzațiile aduse clientului său.

Serviciul secret belgian, care a înaintat un raport declasificat ce a declanșat investigația, a descoperit probe digitale că fostul consilier este posibil să fi fost implicat în redactarea scrisorii din 2021 împreună cu unul dintre lobby-iștii Huawei, identificat sub numele de Valerio O., se arată în mandatul de arestare. Avocatul lui Valerio O., Denis Bosquet, a refuzat să comenteze informația.

Investigatorii susțin că transferurile pot fi, de asemenea, „legate de redactarea de către eurodeputatul Fulvio Martusciello a unor amendamente legislative favorabile Huawei” și de o comunicare în care Valerio O. îi spune unui angajat al Huawei din Polonia „că ei (Huawei - n.r.) încalcă limita adeseori și chiar plătesc pentru amendamente”.

În aceeași lună în care a promovat scrisoarea, februarie 2021, Martusciello a depus amendamente la un raport al Parlamentului European care erau favorabile poziției Huawei în Europa.

Martusciello nu a răspuns mai multor solicitări de a comenta informațiile despre scrisoare, dar a declarat pentru Politico că nu știe acuzațiile împotriva asistentei sale. El a declarat pentru cotidianul belgian Le Soir că nu a primit niciodată nimic de la Huawei. „Nu am fost niciodată în China, nu am fost niciodată pe stadion, nu am primit niciodată un telefon mobil sau un alt cadou”, a spus el.

ONG-ul Transparency International a primit un pont anonim în legătură cu scrisoarea din 2021 și a notificat mai departe Oficiul antifraudă al UE (OLAF). Michiel van Hulten, care era, atunci, director pentru drepturile civile al organizației, a postat, în martie, pe Bluesky că OLAF a respins sesizarea din cauza „suspiciunilor insuficiente” privind comiterea unei nereguli. Un purtător de cuvânt al OLAF a confirmat că nu a investigat sesizarea.

Cosemnatarii păstrează distanța

Rămâne neclar dacă vreunul dintre cosemnatarii scrisorii din 2021 este investigat de autoritățile belgiene în cadrul anchetei pentru corupție legate de Huawei, dar mulți dintre foștii și actualii membri ai PE fac eforturi de a se distanța de acest caz. Politico i-a întrebat pe toți despre implicarea lor. Cei care au răspuns au declarat că nu au fost contactați de autorități în legătură cu scrisoarea.

Politicianul conservator italian Herbert Dorfmann a insistat că textul a fost ideea lui Martusciello și a spus că nu ar fi semnat scrisoarea dacă ar fi știut că este legată de compania chineză. „Am fost mereu din punct de vedere politic în favoarea ținerii Huawei în afara pieței europene”, a declarat el pentru Politico. El a adăugat că nici lui, nici echipei lui nu li s-au oferit bani „sau orice altă formă de compensație în schimbul semnăturii”.

Fostul eurodeputat român Cristian Bușoi a declarat că nu a semnat niciodată scrisoarea.

„M-am uitat pe e-mailul meu oficial și nu am găsit corespondență legată de scrisoare”, a precizat el într-o declarație scrisă. „De asemenea, nu-mi aduc aminte să-i fi dat un consimțământ verbal dlui Martusciello, cum se obișnuiește uneori când colegii caută sprijin pentru inițiativele lor”, a mai spus Bușoi, adăugând că nici el, nici staff-ul său nu au primit nicio compensație și nu au avut cunoștință despre o schemă legată de semnarea scrisorii.

Aldo Patriciello, un eurodeputat italian de extremă dreapta, a răspuns într-un e-mail: „Sincer fac eforturi să-mi aduc aminte dacă cererea de a semna a venit prin e-mail, apel telefonic sau pe WhatsApp”. El a adăugat că nu a avut vreo relație directă sau indirectă cu Huawei sau lobby-iștii săi.

Eurodeputatul conservator român Daniel Buda, care a co-semnat scrisoarea, a atribuit implicarea echipei sale, afirmând că a fost informat prin intermediul unui briefing pregătit de staff-ul său.

„Sprijinul meu a fost determinat numai de preocupări privind infrastructura digitală rurală, nu influențat de părți externe”, a răspuns Buda într-un email pentru Politico.

El a adăugat că nu a fost contactat de nicio autoritate de anchetă privind scrisoarea și că nici el, nici echipa lui nu au primit vreo sumă de bani în schimbul semnăturii sale. „Nu am avut cunoștiință - nici atunci nici acum - că în spatele acestei scrisori sau activități ar putea fi o astfel de schemă”, a declarat el pentru Politico într-o declarație scrisă.

Fostul eurodeputat social-democrat Giuseppe Ferrandino a răspuns: „Sunt sigur că nu am semnat niciodată nicio scrisoare de acest fel” și a adăugat că nu a fost contactat de autorități privind acest subiect. „Nimeni nu mi-a oferit niciodată bani pentru a influența activitatea mea parlamentară”, a adăugat el.

Alți semnatari sunt parlamentarul italian de extremă dreapta Giuseppe Milazzo și fostul membru al PSD Tudor Ciuhodaru, dar niciunul nu a răspuns solicitărilor Politico de a formula un punct de vedere. Milazzo a declarat pentru agenția de știri ANSA că nu a avut niciodată întâlniri legate de investigația din cazul Huawei. „Nu mi s-a oferit și nu am acceptat niciodată vreo sumă de bani, cadouri sau orice alt tip de favoruri, direct sau indirect, de la Huawei”, a spus el.

Potrivit conversațiilor cu alți trei foști oficiali Huawei, scrisoarea din 2021 era menită să contracareze o altă scrisoare deschisă din octombrie 2020, în care 40 de eurodeputați îndemnau Comisia Europeană să impună controale mai stricte privind utilizarea de echipament chinezesc în Europa.

Într-o scrisoare către președinta PE, Roberta Metsola, de miercurea trecută, 28 de membri ai legislativului european au cerut acestuia „să tragă pe linie moartă temporar orice eurodeputați suspectați de credibil de implicare de la orice activitate parlamentară legată de interesele chineze”.