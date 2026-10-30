Angela Merkel cere o schimbare la vârful statului german: "Este timpul ca Germania să aibă prima femeie președinte"

<1 minut de citit Publicat la 23:39 30 Oct 2026 Modificat la 23:40 30 Oct 2026

Angela Merkel cere o schimbare la vârful statului german. FOTO: Getty Images

Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei, susține că este timpul ca o femeie să îi succeadă președintelui Frank-Walter Steinmeier atunci când se încheie al doilea mandat de cinci ani al acestuia la conducerea țării, în martie anul viitor, transmite vineri dpa, preluat de Agerpres.

''Sunt 77 de ani de istorie a Republicii Federale Germania și nu a existat niciodată o femeie în funcția de președinte'' al țării, a spus Merkel vineri într-un interviu pentru postul MagentaTV.

Toată lumea ar trebui să se întrebe ''dacă nu ar fi timpul acum'', a spus politiciana creștin-democrată în emisiunea Bestbesetzung.

''Știu oameni care sunt deja născuți, sunt femei și ar putea să facă asta'', a subliniat Merkel, care a refuzat să menționeze vreun nume.

Pe 30 ianuarie, viitorul președinte al Germaniei va fi ales de Convenția Federală, un organism constituțional temporar, creat în mod special doar cu scopul alegerii președintelui țării.

În ultimele luni, liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), aliatul bavarez al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), Markus Söder, a făcut campanie pentru președinta parlamentului landului Bavaria, Ilse Aigner, ca succesoare a lui Steinmeier.

Alte nume vehiculate sunt președinta parlamentului federal Julia Klöckner, ministrul educației Karin Prien și fosta lideră a CDU Annegret Kramp-Karrenbauer.