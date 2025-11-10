Angelina Jolie a povestit experiența tulburătoare din Ucraina: Se aude un bâzâit continuu. Localnicii numesc asta ”safari uman”

Actrița americană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiați, a vorbit într-o postare pe Instagram despre vizita pe care a făcut-o în sudul Ucrainei, în orașele Herson și Nikolaev, unde s-a întâlnit cu familii care trăiesc pe linia frontului, scrie Ukrainska Pravda. Vizita a avut loc miercuri, iar jurnaliștii au relatat și despre faptul că șoferul ei ar fi fost înrolat în armată.

Într-o postare pe Instagram, Jolie a povestit despre experiența sa în zonele de război:

„Am vizitat Nikolaev și Herson, în Ucraina, săptămâna aceasta, pentru a întâlni familii care trăiesc pe linia frontului. Amenințarea dronelor era o prezență constantă și apăsătoare. Se aude un bâzâit continuu. Localnicii au ajuns să numească asta ‘safari uman’, pentru că dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii, fără încetare.”

Actrița a povestit că, la un moment dat, ea și echipa sa au fost nevoiți să se oprească și să aștepte ca o dronă să treacă deasupra lor.

„A fost un moment în care a trebuit să ne oprim și să așteptăm în timp ce o dronă zbura deasupra noastră. Eu purtam echipament de protecție, dar pentru mine au fost doar câteva zile. Familiile de aici trăiesc cu asta în fiecare zi. Și-au mutat școlile, clinicile și grădinițele în subsoluri fortificate, hotărâți ca viața să continue. A fost greu, dar inspirațional să văd asta”, a spus Jolie.

Actrița a povestit despre discuțiile cu ucrainenii care trăiesc zilnic sub atacuri rusești: „Mulți oameni mi-au vorbit despre povara psihologică de a trăi sub o amenințare constantă și despre frica și mai mare de a fi uitați de lume. E greu de înțeles cum, într-o lume cu o capacitate atât de mare pentru diplomație, civilii din Ucraina, Sudan, Gaza, Yemen, Republica Democrată Congo și din atâtea alte locuri suferă zilnic, ca și cum cei aflați la putere nu ar putea face nimic pentru a opri aceste conflicte și pentru a proteja toți civilii, în mod egal.”

„Ceea ce îmi dă speranță este curajul incredibil și competența organizațiilor locale și a voluntarilor, precum și a celor care îi susțin. Dacă ei pot găsi puterea de a continua, guvernele ar trebui să poată face același lucru”, a adăugat actrița.

Potrivit publicației Politico, Angelina Jolie nu a informat guvernul ucrainean despre intenția sa de a vizita țara. În timpul deplasării, unul dintre membrii echipei sale, despre care s-a spus inițial că era șoferul actriței, ar fi fost reținut de autorități și înrolat în armată.

Forțele Terestre ale Armatei Ucrainene au publicat o declarație pe această temă, afirmând că persoana în cauză era șoferul vedetei, însă ulterior au șters mesajul și au precizat că nu pot confirma sau infirma detaliile incidentului, ancheta fiind în curs.

Biroul regional de recrutare militară din Nikolaev a confirmat totuși că șoferul era rezervist militar și că a primit ordin să participe la o sesiune de recalificare militară. Nu este clar dacă acesta a fost trimis imediat sau urmează să se prezinte ulterior.

În timpul vizitei, Angelina Jolie a fost fotografiată purtând o vestă antiglonț cu însemne ucrainene, în timp ce vizita unități medicale, inclusiv o maternitate și un spital de copii din Herson, oraș ocupat de forțele ruse în 2022 timp de mai multe luni.

Atât actrița, cât și autoritățile de la Kiev nu au făcut declarații oficiale despre deplasare.

Jolie, care a fost Trimis Special al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) între 2012 și 2022, a mai vizitat Ucraina în 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei ruse. Atunci s-a întâlnit cu cetățeni ucraineni strămutați în Liov, în vestul țării.