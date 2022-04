Secretarul General al ONU, apel către Rusia la locul unei gropi comune din Bucha

Aflat, joi, în Ucraina, pentru discuții cu președintele Volodimir Zelenski, Guterres a fost în urmă cu două zile la Moscova, de unde a revenit fără niciun mesaj optimist în privința șanselor de pace.

"Războiul nu se va încheia în urma unor întâlniri. Războiul se va încheia atunci când Federația Rusă va decide să-i pună capăt și atunci când va exista – după o încetare a focului – o posibilitate de acord politic serios", a declarat el la CNN.

La Bucha, Guterres și-a ales cu grijă cuvintele, evitând să condamne în mod direct Rusia, pe care numeroși lideri occidentali au acuzat-o de crime de război, notează BBC.

"Fac apel la Federația Rusă să accepte să colaboreze cu Tribunalul Penal Internațional. Când vorbim de crime de război, nu trebuie să uităm că cea mai rea dintre crime este războiul însuși", a spus el.

