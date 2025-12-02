Apelul laureaților Nobel pentru Pace către Trump și Putin: “Ei ar trebui să fie primii grațiați și eliberați”

Grațierea prizonierilor de război ar „accelera instalarea unei păci durabile și juste", se arată în scrisoarea laureaților nobel. FOTO: Hepta

Mai mulți laureați ai Premiului Nobel au făcut apel, într-o scrisoare deschisă, către Vladimir Putin, Donald Trump și alți lideri, precum Volodimir Zelenski, să includă o clauză care să impună grațierea sau schimbul de prizonieri politici în orice acord potențial menit să pună capăt războiului din Ucraina, a relatat luni Deutsche Welle.

„Orice alte acorduri benefice pentru toate părțile ar trebui să se refere direct la eliberarea prizonierilor civili”, se arată în declarație, adăugând că bolnavii, vârstnicii, femeile și adolescenții ar trebui să fie primii grațiați și eliberați. Potrivit organizației pentru drepturile omului Memorial, laureată a Premiului Nobel, peste 1.000 de persoane au fost condamnate la închisoare pe motive politice în Rusia din 2022.

Laureații și-au exprimat încrederea că, dacă atât Putin, cât și Zelenski ar da dovadă de bunăvoință și ar grația prizonieri non-violenți care au fost condamnați la închisoare doar pentru exprimarea opiniilor lor personale, acest lucru ar „accelera instalarea unei păci durabile și juste”.

„Declarațiile absolut lipsite de ambiguitate ale negociatorilor despre valoarea inestimabilă a vieții umane trebuie să devină fundamentul păcii pe termen lung. Suntem convinși că drepturile omului, iar cele mai importante dintre acestea sunt dreptul la viață, dreptul la demnitate și dreptul la libertate, trebuie să fie în centrul politicilor”, au declarat autorii scrisorii deschise.

Declarația a fost semnată de fostul redactor-șef al Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, și de jurnalista filipino-americană Maria Ressa, laureați ai Premiului Nobel pentru Pace în 2021, de scriitoarea belarusă Svetlana Alexievici, laureată a premiului pentru literatură în 2015, de activistul rus pentru drepturile omului Yan Rachinsky, care a acceptat premiul pentru pace în numele Memorial în 2022, și de alți 12 laureați ai Premiului Nobel.

Întâlnire între Vladimir Putin și negociatorul lui Trump, la Kremlin

Acest apel vine în contextul în care, marți, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, este așteptat la Kremlin pentru discuții cu Vladimir Putin despre condițiile pentru încetarea luptelor.

În ceea ce privește discuțiile despre planul de pace, Volodimir Zelenski a vorbit, luni, la Paris despre un “proces care nu este încă finalizat”: “Voi spune sincer că problema teritorială este cea mai dificilă.”

Chestiunea utilizării fondurilor rusești înghețate în Europa pentru potențiala reconstrucție a țării sale este dificil de acceptat fără implicarea europenilor.

„Problema garanțiilor de securitate este foarte importantă”, a adăugat el. Acestea sunt cele trei subiecte cele mai importante din discuții. “Planul arată mai bine acum”, a concluzionat Zelenski.

„Suntem de acord că războiul trebuie încheiat cu demnitate”, a declarat Zelenski după o convorbire cu liderii occidentali. El a subliniat importanța progresului în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru țara sa și “o fundație pe termen lung pentru rezistența noastră”.

UE cere urmărirea penală a Rusiei pentru războiul din Ucraina

Michael McGrath, comisarul european pentru justiție și democrație, a declarat că negociatorii trebuie să se asigure că eforturile pentru un armistițiu nu vor duce la evitarea urmăririi penale a Rusiei pentru invazia pe scară largă declanșată în 2022.

Comentariile sale reflectă îngrijorările răspândite pe scară largă în capitalele europene, conform cărora planul american inițial pentru un acord includea promisiunea unei “amnistii complete pentru acțiunile comise în timpul războiului”, alături de planuri de reintegrare a Rusiei în economia mondială.

Eforturile echipei Trump de a-l reabilita pe Vladimir Putin vin în ciuda condamnării internaționale a Rusiei pentru presupuse crime împotriva umanității, inclusiv răpirea a 20.000 de copii ucraineni și atacuri care au vizat civili în Bucha, Mariupol și în alte părți.

Planul inițial în 28 de puncte a solicitat Ucrainei să renunțe la orice pretenție de a trage Rusia la răspundere pentru acțiunile sale din Ucraina.