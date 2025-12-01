O nouă linie roșie pentru un acord de pace în Ucraina: “Vladimir Putin trebuie pedepsit pentru crimele de război”

Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scutească pe Vladimir Putin de crimele de război comise de forțele rusești, a avertizat un înalt oficial al UE, stabilind practic o nouă linie roșie pentru un acord, potrivit Politico.

Michael McGrath, comisarul european pentru justiție și democrație, a declarat că negociatorii trebuie să se asigure că eforturile pentru un armistițiu nu vor duce la evitarea urmăririi penale a Rusiei pentru invazia pe scară largă declanșată în 2022.

Comentariile sale reflectă îngrijorările răspândite pe scară largă în capitalele europene, conform cărora planul american inițial pentru un acord includea promisiunea unei “amnistii complete pentru acțiunile comise în timpul războiului”, alături de planuri de reintegrare a Rusiei în economia mondială.

Eforturile echipei Trump de a-l reabilita pe Vladimir Putin vin în ciuda condamnării internaționale a Rusiei pentru presupuse crime împotriva umanității, inclusiv răpirea a 20.000 de copii ucraineni și atacuri care au vizat civili în Bucha, Mariupol și în alte părți.

„Nu cred că istoria va judeca cu blândețe orice efort de a șterge tabla curată pentru crimele rusești din Ucraina”, a spus McGrath. „Aceștia trebuie să fie trași la răspundere pentru aceste crime și aceasta va fi abordarea Uniunii Europene în toate aceste discuții.

Dacă am face acest lucru, permițând impunitatea pentru aceste crime, am semăna semințele următoarei runde de agresiune și următoarei invazii”, a adăugat el. „Și cred că aceasta ar fi o greșeală istorică de proporții uriașe.”

Planul inițial în 28 de puncte a solicitat Ucrainei să renunțe la orice pretenție de a trage Rusia la răspundere pentru acțiunile sale din Ucraina.

Ucrainenii nu ar avea șansa de a solicita despăgubiri

Potrivit Washington Post, acest lucru ar priva mii de ucraineni de orice șansă de a solicita despăgubiri sau justificare legală pentru suferința lor. Experții în drepturile omului susținuți de ONU au declarat că torturarea civililor și prizonierilor de război ucraineni de către Rusia este o crimă împotriva umanității.

Analistul politic ucrainean Volodimir Fesenko a declarat că semnarea planului ar fi „catastrofală” pentru Zelenski.

„Dar problema este că nu-i putem spune nu lui Trump, deoarece va exista o presiune acerbă din partea Casei Albe”, a spus el.

De asemenea, el a spus că unele părți ale planului, cum ar fi declararea Ucrainei drept țară neutră sau acordarea statutului oficial limbii ruse, ar necesita modificări ale constituției Ucrainei. Acești pași ar putea fi făcuți doar prin parlament și nu de către Zelenski.

Rusia a fost condamnată la nivel internațional pentru presupuse crime, inclusiv răpirea a 20.000 de copii ucraineni și atacuri care au vizat civili.

Autoritățile ucrainene spun că au deschis anchete cu privire la peste 178.000 de presupuse crime comise de Rusia de la începutul războiului. Luna trecută, o comisie a Națiunilor Unite a constatat că autoritățile ruse au comis crime împotriva umanității, țintind rezidenții ucraineni prin atacuri cu drone și crime de război precum transferul forțat și deportarea civililor.

„Nu putem renunța la drepturile victimelor agresiunii rusești și ale crimelor rusești”, a spus McGrath. „Milioane de vieți au fost luate sau distruse, iar oameni au fost îndepărtați cu forța, iar avem suficiente dovezi.”

UE și alte părți au lucrat pentru a înființa un nou tribunal special pentru crima de agresiune, cu scopul de a aduce liderii ruși în fața justiției pentru invazia la scară largă a Ucrainei, care a început în februarie 2022.

Mandat de arestare emis pe numele lui Putin

În martie 2023, judecătorii de la Curtea Penală Internațională au emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, numindu-l „presupus responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a copiilor” din Ucraina.

Însă Trump și echipa sa au arătat până acum puțin interes în urmărirea penală a lui Putin.

De fapt, președintele SUA l-a descris în mod constant pe omologul său rus în termeni pozitivi, vorbind adesea despre cum este capabil să aibă o „conversație bună” cu Putin. Trump și-a exprimat speranța de a construi noi parteneriate economice și energetice cu Rusia, iar cei doi au discutat chiar și despre organizarea de meciuri de hochei pe gheață în Rusia și SUA odată ce războiul se va termina.

Planul de pace al SUA propune ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei în etape, deși liderii europeni au insistat să sublinieze că ridicarea sancțiunilor va fi la latitudinea lor.