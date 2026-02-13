Aproape 70% dintre europeni cred că securitatea țării lor este amenințată

Publicat la 12:39 13 Feb 2026

Majoritatea europenilor au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea (52%). Foto: Getty Images

Două treimi dintre europeni (68%) consideră că securitatea ţării lor este ameninţată, iar majoritatea lor (52%) au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea, potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat vineri, înaintea Conferinţei pentru securitate de la Munchen.

Statele membre cu cea mai mare percepţie a ameninţărilor sunt Franţa (80%), urmată de Olanda şi Danemarca (77%) şi Cipru şi Germania (75%). România se încadrează în media europeană. În acelaşi timp, 42% dintre cetăţenii europeni consideră că siguranţa lor personală este în pericol.

Majoritatea europenilor au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea (52%), în special în ţări precum Luxemburg (76%), Portugalia (74%), Cipru (73%) şi Lituania (71%). În România procentul a fost de 63%.

Pe fondul lansării mai multor iniţiative conexe în ultimul an, aproape trei sferturi dintre respondenţi (74%, respectiv 76% în cazul României) sunt de acord cu nivelul actual al investiţiilor UE în domeniul apărării sau consideră că aceste cheltuieli ar trebui sporite. Sprijinul este deosebit de ridicat în ţări precum Lituania (80%), Portugalia (89%), Finlanda (83%), Spania (80%) şi Danemarca (78%).

În acest sens, 53% dintre europeni consideră securitatea şi apărarea o prioritate cheie pentru politica spaţială a UE, urmate de mediu şi climă (36%) şi competitivitatea şi creşterea industriei europene (31%).

În plus, impactul economic pozitiv al programelor spaţiale ale UE este recunoscut pe scară largă de respondenţii mai tineri (55%).

Acest Eurobarometru Flash lansat la începutul lunii ianuarie 2026 a urmărit să evalueze sentimentul de securitate al cetăţenilor UE, încrederea lor în UE ca actor în domeniul apărării şi sprijinul lor pentru creşterea investiţiilor în apărarea colectivă.

De asemenea, a evaluat gradul de sensibilizare cu privire la programele spaţiale ale UE şi a identificat domenii prioritare pentru viitoarea politică spaţială.

Rezultatele vor ghida Comisia Europeană şi vor sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete. Eurobarometrul a inclus 27.292 de interviuri în întreaga UE.