Arabia Saudită a pus capăt sistemului Kafala după 50 de ani, o schimbare istorică pentru peste 13 milioane de muncitori străini

Acesta lega statutul legal al muncitorului de angajatorul său, oferindu-i acestuia control aproape total asupra vieții profesionale și personale a angajatului. Foto: Hepta

Arabia Saudită a anunțat oficial, în iunie 2025, abolirea sistemului Kafala, un mecanism de sponsorizare a forței de muncă ce a legat timp de cinci decenii rezidența și dreptul la muncă al imigranților de un angajator unic. Decizia, confirmată de Times of India, va afecta aproximativ 13 milioane de muncitori străini, în special din Asia de Sud și de Sud-Est, care până acum s-au confruntat cu restricții severe privind schimbarea locului de muncă și drepturi limitate în fața legii, scrie Economic Times.

Ce a fost sistemul Kafala

Kafala – care în arabă înseamnă „sponsorizare” – a fost introdus în țările din Golf în anii 1950, inclusiv în Arabia Saudită. Acesta lega statutul legal al muncitorului de angajatorul său, numit kafeel, oferindu-i acestuia control aproape total asupra vieții profesionale și personale a angajatului: de la posibilitatea de a schimba locul de muncă, până la dreptul de a părăsi țara.

De-a lungul deceniilor, sistemul a fost aspru criticat de organizațiile pentru drepturile omului, care l-au acuzat că a facilitat exploatarea, abuzurile și formele moderne de muncă forțată. În teorie, Kafala delega angajatorilor responsabilități administrative legate de vize și permise de ședere, însă, în practică, a creat un dezechilibru major de putere între angajator și angajat.

Ce se schimbă prin noua reformă

Noul cadru de muncă introdus de guvernul saudit înlocuiește Kafala cu un sistem contractual. Potrivit Agenției de Presă Saudite (SPA), muncitorii vor putea să își schimbe angajatorul fără acordul sponsorului actual, să părăsească țara fără viză de ieșire și să beneficieze de protecții legale extinse.

Reforma face parte din programul „Vision 2030”, o inițiativă amplă prin care Arabia Saudită urmărește modernizarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru lucrătorii străini. Autoritățile descriu decizia ca pe un pas istoric către o piață a muncii mai echitabilă, în timp ce activiștii atrag atenția că succesul real al reformei va depinde de aplicarea și monitorizarea sa constantă.

Cine este vizat de schimbare

Regatul saudit găzduiește în prezent aproximativ 13,4 milioane de muncitori migranți, reprezentând peste 40% din populația totală. Cei mai numeroși provin din Bangladesh, India, Pakistan și Filipine. Doar lucrătorii casnici — în jur de 4 milioane de persoane — sunt în totalitate străini.

Noua legislație este menită să reducă exploatarea, să îmbunătățească condițiile de muncă și să ofere lucrătorilor mai multă libertate și demnitate. Odată cu trecerea la un sistem contractual, angajații vor putea negocia mai liber termenii angajării, fapt ce ar putea spori productivitatea și participarea economică.

Specialiștii consideră că abolirea sistemului Kafala marchează un moment de cotitură pentru drepturile muncii în întreaga regiune a Golfului, oferind speranță milioanelor de muncitori străini care au trăit timp de decenii sub un regim de dependență rigid și adesea abuziv.