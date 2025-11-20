Armata israeliană a bombardat Gaza: 27 de persoane au murit. Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului

20 Noi 2025

Israelul a bombardat Fâșia Gaza / Foto: Agerpres

Atacurile aeriene israeliene din Fâșia Gaza au provocat miercuri moartea a 27 de persoane, potrivit autorităților locale. Israelul și Hamas se acuză reciproc că au încălcat armistițiul. A fost una dintre cele mai sângeroase zile în Gaza de după 10 octombrie, când a intrat în vigoare armistițiul impus de Statele Unite, după peste doi ani de război.

Israelul a lansat miercuri atacuri aeriene și în sudul Libanului, după ce anterior ceruse evacuarea zonei, notează Le Monde.

Armata israeliană susține că a vizat poziții ale Hezbollah, acuzând gruparea că se reînarmează și că încalcă armistițiul aflat în vigoare.

De asemenea, și în urmă cu câteva zile, armata israeliană a recunoscut că a deschis focul asupra trupelor ONU în Liban, dar susține că incidentul, care a avut loc duminică, nu a fost intenționat

Potrivit Apărării Civile din Fâşia Gaza, o organizaţie de prim ajutor care operează sub autoritatea Hamas, 14 persoane au fost ucise miercuri în oraşul Gaza şi 13 în regiunea Khan Yunis.

Guvernul de la Beirut acuză Israelul că încalcă armistițiul cu Hezbollah

Armata israeliană ocupă cinci poziții principale în Liban și efectuează frecvent atacuri aeriene în sudul țării, în legătură cu care susține că vizează gruparea militantă pro-iraniană Hezbollah.

Israelul și Hezbollah au convenit anul trecut asupra unui armistițiu care impunea grupării militante libaneze să nu dețină arme în sud , iar forțele israeliene să se retragă complet din Liban.

Însă Israelul acuză gruparea pro-iraniană că încearcă să se reînarmeze, în timp ce guvernul de la Beirut acuză statul evreu că încalcă acordul prin faptul că nu-și retrage trupele și continuă efectuării atacurilor aeriene.

Peste 300 de palestinieni au fost uciși în urma atacurilor sau focurilor de armă israeliene, anunță Ministerul Sănătăţii din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas.

Israelul susține că atacă doar ca răspuns la încălcările armistiţiului. Cele mai mortale raiduri israeliene au ucis, în 29 octombrie, peste o sută de locuitori din Gaza, potrivit Apărării Civile şi datelor colectate de AFP de la cinci spitale.