Armata israeliană a recuperat trupul ultimului ostatic ucis în Gaza. Netanyahu: "Am promis că îi vom aduce pe toți acasă"

Publicat la 16:25 26 Ian 2026

Gvili, un polițist în vârstă de 24 de ani, a fost ucis apărând kibuțul Alumim. FOTO: IDF/X

Armata israeliană a confirmat că a recuperat rămășițele ultimului ostatic din Gaza, Ran Gvili, potrivit BBC.

În urma căutărilor într-un cimitir din estul orașului Gaza, IDF a anunțat că trupul sergentului major Ran Gvili a fost localizat și identificat.

Familia lui Gvili a fost informată de reprezentanții militari că trupul său este adus înapoi în Israel pentru înmormântare.

Gvili a fost ultimul ostatic care nu a fost returnat de la invazia și masacrul condus de Hamas din sudul Israelului din 7 octombrie 2023, în care 251 de ostatici au fost răpiți, potrivit The Times of Israel.

Gvili, un polițist în vârstă de 24 de ani, a fost ucis apărând kibuțul Alumim din sudul Israelului în timpul atacului condus de Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

Într-o declarație adresată presei în Knesset, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că returnarea trupului sergentului major Ran Gvili „este o realizare extraordinară pentru Israel”.

„Am promis că îi vom aduce pe toți înapoi, și i-am adus pe toți înapoi”, spune el, „până la ultimul.”

„Rani este un erou al Israelului. A intrat primul, a ieșit ultimul. S-a întors”, spune Netanyahu.

Israelul a anunțat că a fost de acord să redeschidă punctul de trecere a frontierei dintre Fâșia Gaza și Egipt doar după finalizarea operațiunii de recuperare a corpului ultimului ostatic israelian rămas în teritoriu.

Planul lui Trump pentru Gaza

Administrația Trump a prezentat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos o viziune ambițioasă și extrem de speculativă pentru viitorul Fâșiei Gaza, în timp ce Washingtonul încearcă să promoveze dificilul armistițiu dintre Israel și Hamas.

Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, a prezentat un plan de reconstrucție a regiunii care înfățișau zgârie-nori strălucitori care se ridică pe coasta din Fâșia Gaza și construirea unor orașe complet noi. Planul ar necesita investiții de cel puțin 25 de miliarde de dolari în enclava palestiniană devastată.

Gaza va fi reconstruită în etape, a spus el, începând cu sudul. Orașul Rafah din sud - pe care Israelul l-a distrus în mare parte în timpul războiului său împotriva Hamas - va fi reconstruit în doi-trei ani, a spus el.

În acest moment, însă, aceste idei radicale există în mare parte pe hârtie.

Hamas nu a fost de acord să depună armele și să desființeze batalioanele sale de luptători. Statele Unite s-au chinuit să convingă țările să contribuie cu soldați la o forță de menținere a păcii propusă pentru Gaza. Și este departe de a fi clar cine ar furniza miliardele de care ar avea nevoie planurile ambițioase ale administrației Trump.