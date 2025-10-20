Armata SUA a bombardat un echipaj de poliție în timpul unui exercițiu cu muniție reală organizat pentru vicepreședintele JD Vance

1 minut de citit Publicat la 10:16 20 Oct 2025 Modificat la 10:16 20 Oct 2025

Tir de artilerie. O mașină de poliție a fost avariată în timpul exercițiului la care asistat JD Vance. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Mașina unui echipaj de poliție care implementa măsuri de protecție cu ocazia unei vizite a vicepreședintelui SUA, JD Vance, a fost lovită de resturi ale unui obuz tras de armata SUA în timpul unei demonstrații cu muniție reală la de la Camp Pendleton, statul California, relatează Axios, care citează un anunț al poliției, făcut duminică.

Demonstrația era menită să marcheze a 250-a aniversare a Corpului Pușcașilor Marini.

Incidentul s-a produs în zona în care ofițerii de la California Highway Patrol (CHP, poliția autostrăzii) puneau în aplicare o întrerupere a traficului de-a lungul autostrăzii I-5, lângă Camp Pendleton.

Întreruperea traficului a fost motivată tocmai de tragerile cu muniție reală de la baza militară.

Obuzele urmau să intersecteze autostrada interstatală și exact asta s-a întâmplat atunci când a fost lovit vehiculul CHP.

Polițiștii au scăpat de obuz pentru că nu se aflau în mașină la momentul detonării

"Muniția explozivă trasă peste autostradă a detonat prematur în aer iar șrapnelul metalic a lovit și avariat un vehicul CHP. Polițiștii au anunțat imediat Corpul Pușcașilor Marini, iar tragerile cu muniție reală peste autostradă au fost anulate", a comunicat poliția.

Norocul ofițerilor CHP a fost că nu se aflau în vehicul la momentul incidentului.

"Aceasta a fost o situație neobișnuită și îngrijorătoare. Este extrem de neobișnuit ca un antrenament cu muniție sau explozibili reali să aibă loc lângă o autostradă", a declarat Tony Coronado, șeful Diviziei de Frontieră a CHP.

Reprezentanții Casei Albe, ai vicepreședintelui Vance și ai Pentagonului nu au răspuns imediat solicitării de comentarii formulate de Axios.

Guvernator: JD Vance și Casa Albă s-au comportat "nesăbuit"

Potrivit publicației citate, autoritățile au închis o porțiune de 27 de kilometri de autostradă timp de ore întregi în timpul demonstrației "Sea To Shore", care a determinat și oprirea traficului feroviar.

Exploziile au zguduit plaja din apropiere în timp ce obuzele zburau deasupra autostrăzii I-5, adaugă publicația citată.

"Îi iubim pe pușcașii marini (...), însă data viitoare vicepreședintele și Casa Albă nu ar trebui să mai fie atât de nesăbuiți cu viețile oamenilor pentru proiectele lor vanitoase", a declarat guvernatorul democrat de California, Gavin Newsom, care și-a exprimat obiecțiile față de exercițiul militar înainte de eveniment.

Câteva zeci de protestatari s-au adunat în fața intrării principale de la Camp Pendleton, unde JD Vance și secretarul Apărării Pete Hegseth au urmărit exercițiul militar.

Casa Albă a filmat evenimentul pentru o emisiune TV care va fi difuzată pe 9 noiembrie.