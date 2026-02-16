Armata SUA transportă pentru prima dată pe calea aerului un microreactor nuclear de generație nouă pentru a fi testat într-un laborator

2 minute de citit Publicat la 09:30 16 Feb 2026 Modificat la 09:30 16 Feb 2026

"Promovăm ordinul executiv al președintelui Trump privind energia nucleară”. FOTO colaj: Departament of War/X

Un avion C-17 al Departamentului de Război al SUA a transportat în premieră un reactor nuclear de generație următoare din California în Utah, aplicând ordinul executiv al președintelui Donald Trump de modernizare a infrastructurii energetice nucleare a Americii și de consolidare a securității naționale a SUA, potrivit Fox News.

Reactorul a fost transportat de la Baza Rezervei Aeriene March din California la Baza Forțelor Aeriene Hill din Utah și se așteaptă să fie transportat la Laboratorul de Energie San Rafael din Orangeville, Utah, pentru testare și evaluare - un pas cheie în evaluarea modului în care sistemele nucleare avansate ar putea sprijini instalațiile militare și operațiunile de apărare la distanță.

Departamentul de Război a distribuit imagini pe X care arată reactorul încărcat pe avionul C-17.

„Promovăm ordinul executiv al președintelui Trump privind energia nucleară”, se arată în postare. „În câteva momente, vom transporta prin aer un reactor nuclear de generație următoare.”

Departamentul de Război a declarat că livrarea și instalarea cu succes a reactorului vor deschide noi posibilități pentru rezistența energetică și independența strategică a apărării națiunii, subliniind ceea ce oficialii au descris ca o abordare agilă, inovatoare și axată pe comerț pentru a aborda provocările legate de infrastructura critică.

„Prin valorificarea puterii tehnologiei nucleare avansate, nu numai că ne consolidăm securitatea națională, dar susținem și un viitor al dominației energetice americane”, a declarat agenția într-un comunicat de presă. „Acest eveniment este o dovadă a ingeniozității spiritului american și un progres critic în asigurarea libertății și puterii națiunii noastre pentru generațiile viitoare.”

Reactor nuclear de ultimă generație transportat prin aer în Utah

În luna mai, președintele Donald Trump a semnat mai multe ordine executive care vizau extinderea dezvoltării energiei nucleare interne. La acea vreme, secretarul pentru politici interne Doug Burgum a declarat că America a condus lumea postbelică în ceea ce privește „toate lucrurile nucleare” până când aceasta a „stagnat” și a fost „sufocată de reglementări excesive”.

Secretarul de Război, Pete Hegseth, a adăugat că SUA „va avea luminile aprinse și inteligența artificială funcționând datorită capacităților noastre nucleare”.

Una dintre directivele nucleare ale lui Trump a cerut reformarea cercetării și dezvoltării Departamentului Energiei, accelerarea testării reactoarelor în laboratoarele naționale și stabilirea unui program pilot pentru construcții noi.

Energia nucleară, a declarat Casa Albă în ordin, „este necesară pentru a alimenta tehnologiile de generație următoare care asigură dominația noastră industrială, digitală și economică globală, ating independența energetică și protejează securitatea noastră națională”.

Efortul de extindere nucleară face parte dintr-un efort administrativ mai amplu de a consolida producția internă de energie și fiabilitatea rețelei în mai multe sectoare.

Câteva zile mai târziu, Trump a semnat un alt ordin executiv care ordonă Departamentului de Război să colaboreze direct cu centralele electrice pe cărbune la noi acorduri pe termen lung de achiziție a energiei, argumentând că această mișcare ar asigura „o energie mai fiabilă și o rețea electrică mai puternică și mai rezistentă”.