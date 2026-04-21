Artistul american D4vd a pledat nevinovat la acuzațiile de crimă, după ce o fată de 14 ani dispărută a fost găsită moartă în mașina sa

Publicat la 11:28 21 Apr 2026 Modificat la 11:29 21 Apr 2026

Cântărețul american D4vd, în sala de judecată, 20 aprilie 2026. Sursa foto: Getty Images

Cântărețul american D4vd a pledat nevinovat la acuzațiile de omor de gradul întâi în cazul morții unei adolescente care a dispărut anul trecut. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Artistul, al cărui nume real este David Anthony Burke, este acuzat că a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, ale cărei rămășițe în descompunere au fost găsite în septembrie într-un autoturism Tesla înregistrat la adresa sa din Texas.

Burke, în vârstă de 21 de ani, a fost acuzat, de asemenea, de crimă „pentru câștig financiar” și de uciderea unui martor într-o investigație, a declarat procurorul districtual din Los Angeles.

El nu a vorbit în timpul audierii de luni – prima sa apariție în instanță de la arestarea de săptămâna trecută. Avocații săi au introdus pledoaria în numele lui.

Ce spun avocații artistului

Într-o sală de judecată din Los Angeles, echipa de apărare a muzicianului a declarat că este de părere că „probele reale vor arăta că David nu a ucis-o pe Celeste” și că nu este responsabil pentru moartea ei – reluând afirmațiile făcute de avocații săi după arestarea de săptămâna trecută.

„Vom apăra cu fermitate nevinovăția lui David”, au declarat avocații Blair Berk, Marilyn Bednarski și Regina Peter într-un comunicat pentru BBC.

După luni de speculații în jurul cazului, în sala de judecată se simțea o atmosferă de tensiune și așteptare înaintea audierii. S-a făcut liniște când părinții fetei au intrat.

Toate privirile s-au îndreptat apoi spre ușa pe care urma să intre Burke. El a fost abia vizibil pentru publicul din sală.

Echipa lui Burke a cerut o audiere deschisă, după luni de audieri ale marelui juriu desfășurate cu ușile închise. Instanța a dispus ca medicul legist să facă public raportul privind moartea adolescentei, care fusese blocat de la publicare într-o decizie rară a autorităților.

Într-un comunicat transmis partenerului media al BBC din SUA, CBS News, familia Rivas Hernandez a declarat că este „hotărâtă să se asigure că vocea lui Celeste este auzită și memoria ei este onorată pe tot parcursul acestui proces”.

Avocatul familiei nu a răspuns imediat luni solicitării BBC pentru comentarii privind acuzațiile.

„Coșmarul oricărui părinte este situația în care fiica ta pleacă într-o seară și nu se mai întoarce”

În cadrul unei conferințe de presă anterioare, procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman, a declarat că, la 23 aprilie 2025, Rivas Hernandez a mers la casa lui Burke din Hollywood Hills și „nu s-a mai auzit nimic de ea”.

Rămășițele ei dezmembrate și în descompunere au fost găsite pe 8 septembrie 2025 – moment în care a început ancheta – în portbagajul frontal al unei Tesla înregistrate pe numele lui Burke, conform documentelor din instanță.

Când autoritățile au îndepărtat sacul, au descoperit în interior brațe și picioare secționate, potrivit documentelor.

„Coșmarul oricărui părinte este situația în care fiica ta pleacă într-o seară și nu se mai întoarce”, a spus Hochman.

El a anunțat trei seturi de acuzații împotriva cântărețului.

Prima este omor de gradul întâi, cu circumstanța specială de „pândire”.

A doua este o circumstanță suplimentară, privind presupusa crimă „pentru câștig financiar”. Hochman l-a acuzat pe Burke că a ucis-o pe adolescenta de 14 ani pentru a-și proteja cariera muzicală profitabilă, „pe care Celeste o amenința în acea noapte”.

A treia acuzație este uciderea unui martor într-o investigație. El a spus că probele arată că Rivas Hernandez era martor într-o anchetă privind acte sexuale comise de Burke.

Hochman a adăugat că acuzațiile implică numeroase acte sexuale cu un minor și mutilarea unui corp.

Biroul procurorului ar putea solicita în cele din urmă pedeapsa cu moartea în acest caz, a mai spus el.

Critici privind modul în care poliția a gestionat cazul

Șeful Departamentului de Poliție din Los Angeles, Jim McDonnell, a răspuns criticilor privind modul în care poliția a gestionat cazul și decizia de a nu oferi detalii de la descoperirea corpului într-un depozit auto din Hollywood, în urmă cu șapte luni.

„Vreau să clarific un lucru. Datoria mea nu este să alimentez speculațiile. Este să obțin dreptate, iar acest lucru necesită răbdare și disciplină din partea tuturor”, a spus McDonnell.

„Această investigație a avut un singur scop: să obțină dreptate pentru Celeste Rivas și pentru cei care au iubit-o. Trebuia să fim siguri că nimic din ceea ce am făcut sau spus nu va pune în pericol acest caz.”

El a adăugat că starea rămășițelor adolescentei a întârziat stabilirea cauzei morții. Având în vedere „intervalul considerabil de timp dintre moarte și descoperire”, unele probe s-au degradat sau au dispărut.

Întrebat de BBC de ce a durat atât de mult până la efectuarea unei arestări, Hochman a explicat dificultățile legate de audierea mai multor persoane, unele „cooperante”, altele nu, precum și analiza tuturor probelor.

„Este tipul de caz în care trebuie să obții maximum de informații”, a spus el, cerând oricărei persoane care deține informații să se prezinte.

Burke a rămas în arest fără posibilitatea eliberării pe cauțiune după arestarea de joi.

Cine este D4vd

Cântărețul este originar din Houston, Texas, și este cunoscut pentru hituri indie-pop melancolice precum „Here With Me” și „Romantic Homicide”. S-a făcut remarcat inițial în adolescență, publicând videoclipuri în care juca jocul video Fortnite.

După ce a învățat singur producție muzicală, a lansat EP-ul de debut „Petals To Thorns” în 2023. În același an, a fost inclus pe lista Young Hollywood a revistei Variety și a cântat în deschiderea turneului SOS al artistei SZA.

A lansat albumul de debut în aprilie 2025, ajungând la 22 de milioane de ascultători lunari pe Spotify și aproape patru milioane de urmăritori pe TikTok.

D4vd se afla în turneu când rămășițele au fost descoperite. Artistul și-a anulat turneul mondial și s-a retras din lumina reflectoarelor la scurt timp după aceea.

În documente judiciare făcute publice în februarie, el a fost numit „ținta” unei investigații a marelui juriu privind moartea. Nu este clar cum va continua această investigație.

Biroul procurorului districtual al comitatului Los Angeles a declarat luni pentru BBC că „nu poate comenta investigațiile marelui juriu”.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.