Atac armat în Minneapolis: Două persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite. Suspectul a murit

<1 minut de citit Publicat la 08:15 03 Sep 2026 Modificat la 08:15 03 Sep 2026

Trei polițiști au fost răniți în urma atacului. Sursă foto: Getty Images

Două persoane au fost ucise și alte câteva, inclusiv trei polițiști, au fost rănite în timpul unor schimburi de focuri în centrul orașului Minneapolis, iar suspectul a decedat de asemenea, a anunțat poliția din această mare metropolă din statul Minnesota (nordul SUA), relatează AFP, citată de Agerpres.

Solicitată să intervină în urma unor zgomote de focuri de armă, poliția s-a deplasat la o clădire din centrul orașului la sfârșitul după-amiezii, iar la fața locului „trei agenți au fost răniți”, a explicat purtătorul de cuvânt al poliției, Garrett Parten, într-un briefing de presă.

Una dintre cele șapte persoane transportate la spital a decedat, în timp ce o altă persoană a murit la fața locului, a adăugat el.

„Persoana bănuită a fi autorul atacului a murit și, deocamdată, cauzele decesului său nu sunt cunoscute”, a precizat purtătorul de cuvânt.

El nu a oferit niciun detaliu cu privire la un motiv posibil.

Polițiștii răniți se află în „stare stabilă”, a transmis spitalul în care aceștia au fost internați.

„Rugați-vă pentru Minnesota”, a scris mai devreme pe platforma X Tim Walz, guvernatorul statului în care se află această aglomerare urbană, în timp ce directorul FBI, Kash Patel, a afirmat că agenții săi participă la operațiune.