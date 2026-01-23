Atacul care a lăsat Kievul în beznă şi frig, într-o iarnă geroasă, a costat Rusia peste 130 de milioane de dolari

1 minut de citit Publicat la 20:09 23 Ian 2026 Modificat la 20:10 23 Ian 2026

Atacul care a lăsat Kievul în beznă şi frig, într-o iarnă geroasă, a costat Rusia peste 130 de milioane de dolari. Foto: Profimedia Images

Rusia a cheltuit peste 130 de milioane de dolari pentru atacul aerian din 20 ianuarie care a distrus rețelele electrice și de încălzire ale Kievului, în toiul iernii, conform Serviciului de informații militare al Ucrainei, notează Kiev Independent. Kievul, oraș cu peste 3 milioane de locuitori, încă are probleme cu alimentarea cu energie după atacul în care Rusia a lansat 33 de rachete și 339 de drone împotriva Ucrainei.

Dronele Kremlinului au distrus infrastructura energetică din Kiev, lăsând mii de locuitori fără încălzire, când temperaturile sunt în continuare sub zero grade.

Pe ce a cheltuit Rusia 130 de milioane de dolari

Printre cele 372 de arme cu rază lungă de acțiune folosite de Rusia în atac s-au numărat rachete balistice Iskander, rachete de croazieră X-101, rachete navale Zirkon reutilizate și rachete fictive RM-48U, utilizate inițial în antrenarea sistemelor rusești de apărare antiaeriană, precum S-400, potrivit HUR.

Atacul din 20 ianuarie a implicat și mai multe drone cu rază lungă de acțiune bazate pe designul Shahed, fabricat în Iran, acum infam pentru utilizarea sa în atacurile asupra Ucrainei.

„Pentru a continua să finanțeze mașina de război, Moscova este obligată să majoreze impozitele și accizele și să reducă cheltuielile din sfera socială și din proiectele de investiții guvernamentale”, a declarat HUR.

Atacul a lăsat mari porțiuni din Ucraina fără energie electrică și încălzire, în mijlocul celei mai reci perioade de la începutul războiului la scară largă.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a anunțat pe 23 ianuarie întreruperi de alimentare în regiunile Odesa și Dnipropetrovsk. Astfel de întreruperi se produc în prezent în cea mai mare parte a Ucrainei, inclusiv în regiunile Cernihiv, Jitomir, Sumî, Harkiv, Kiev, Kirovohrad, Poltava și Cerkasî.

Operatorul de rețea de stat din Ucraina, Ukrenergo, a transmis, pe 23 ianuarie, că situația s-a înrăutățit din cauza necesității de a scoate din funcțiune mai multe centrale electrice pentru reparații.

Operatorul a îndemnat locuitorii să utilizeze electricitatea cu moderație, având în vedere presiunea asupra infrastructurii energetice și amenințarea unor noi atacuri rusești.

Reparațiile și reconectarea sunt în desfășurare în toată țara.