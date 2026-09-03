Avertizare de călătorie de la MAE pentru Norvegia: Controale temporare la graniță, din cauza funeraliilor Regelui Harald V

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o avertizare de călătorie pentru Norvegia. Potrivit MAE, autorităţile norvegiene vor introduce controale temporare la frontierele interne în perioada 4 - 14 septembrie 2026, pentru funeraliile Regelui Harald V, care vor avea loc pe 9 septembrie, scrie Agerpres.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.



MAE recomandă şi consultarea paginilor web http://oslo.mae.ro şi www.mae.ro, reamintind faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei, cel mai în vârstă șef de stat din Europa, a murit vineri, la vârsta de 89 de ani, după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat. Monarhul era internat în spital din 17 august.

Harald V a condus Norvegia din 1991 și a devenit, în cei peste 35 de ani de domnie, una dintre cele mai stabile și respectate figuri ale vieții publice norvegiene.

Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, a depus marţi jurământul în faţa parlamentului, acesta fiind primul pas instituţional major al domniei sale. Soţia sa, regina Mette-Marit, nu a putut participa, deoarece se recuperează încă după un transplant de plămâni.

Devenit automat rege la moartea tatălui său, monarhul în vârstă de 53 de ani, în veşminte de ceremonie, a îndeplinit o obligaţie care marchează încadrarea puterilor monarhului în limitele Constituţiei.