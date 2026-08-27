Regele Harald al Norvegiei este în stare „foarte gravă”: Regina și prinţul moştenitor şi-au anulat toate evenimentele

Regele Harald al V-lea al Norvegiei, în aprilie 2025. Sursa foto: Hepta

Starea de sănătate a regelui Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situaţia sa este acum „foarte gravă”, a anunţat joi curtea regală, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

În context, prinţul moştenitor Haakon şi soţia lui Harald, regina Sonja, şi-au anulat toate evenimentele planificate, a anunţat palatul într-un comunicat.

Harald, cel mai în vârstă şef de stat din Europa, a fost spitalizat pe 17 august, iar casa regală a declarat că acesta este tratat pentru o infecţie bacteriană în sânge.

Despre Regele Harald al V-lea al Norvegiei

Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a născut la 21 februarie 1937 și este fiul regelui Olav al V-lea și nepotul regelui Haakon al VII-lea. Copilăria sa a fost marcată de cel de-Al Doilea Război Mondial, familia regală fiind nevoită să părăsească Norvegia după invazia germană din 1940.

Harald a absolvit Academia Militară Norvegiană în 1959 și a reprezentat Norvegia la trei ediții ale Jocurilor Olimpice la navigație.

În 1968, Harald s-a căsătorit cu Sonja Haraldsen, o norvegiană fără origine regală sau nobiliară, căsătoria reprezentând o schimbare importantă pentru tradiția monarhiei. Cei doi au doi copii, prințesa Märtha Louise și prințul moștenitor Haakon.

Harald a devenit rege la 17 ianuarie 1991, după moartea tatălui său, Olav al V-lea. În calitate de șef al statului, are atribuții în principal constituționale, ceremoniale și reprezentative. Este și cel mai înalt ofițer militar al Norvegiei, cu rang de general în Armată și Forțele Aeriene și de amiral în Marină.

La vârsta de 89 de ani, Harald V este în continuare regele Norvegiei, iar fiul său, prințul moștenitor Haakon, este primul în ordinea succesiunii la tron.

Casa regală a Norvegiei, zguduită de scandaluri: trecutul controversat al lui Mette-Marit și problemele lui Marius Borg Høiby

În ultimul an, imaginea familiei regale norvegiene a fost afectată de o serie de controverse care au adus în prim-plan atât trecutul prințesei moștenitoare Mette-Marit, cât și problemele judiciare ale fiului acesteia, Marius Borg Høiby.

Mette-Marit, care urmează să devină regină atunci când soțul ei, prințul moștenitor Haakon, va urca pe tron, a atras atenția presei și prin trecutul său de dinaintea căsătoriei cu acesta, inclusiv prin relațiile sale din tinerețe și consumul de droguri, aspecte readuse în discuție de scandalurile recente. Aceasta se confruntă și cu probleme grave de sănătate și a fost internată de mai multe ori în spital, iar în luna iunie a fost supusă unui transplant de plămâni.

Una dintre cele mai grave controverse îl vizează pe Marius Borg Høiby, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară. Høiby, care nu deține un titlu regal și nu face parte oficial din Casa Regală, a fost implicat într-un dosar penal amplu. Anul acesta, el a fost judecat la Oslo pentru zeci de acuzații, printre care viol, violență domestică și agresiuni. În iunie 2026, instanța l-a condamnat la patru ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat, între altele, de două acuzații de viol.

În paralel, Mette-Marit a fost criticată pentru relația pe care a avut-o în trecut cu Jeffrey Epstein, miliardarul american condamnat pentru infracțiuni sexuale. Documente făcute publice în 2026 au evidențiat contacte și corespondență între cei doi, iar prințesa moștenitoare și-a exprimat regretul pentru faptul că a menținut această relație. Mette-Marit a declarat că a realizat ulterior că Epstein era o persoană cu care nu ar fi trebuit să aibă legături și că a întrerupt contactul cu acesta în 2014.

Scandalurile au alimentat dezbaterea privind imaginea și viitorul monarhiei norvegiene. În același timp, familia regală s-a confruntat și cu controverse legate de prințesa Märtha Louise, fiica regelui Harald al V-lea și sora prințului moștenitor Haakon, în special în legătură cu relația și căsătoria acesteia cu Durek Verrett.

Pentru regele Harald al V-lea, care conduce Norvegia din 1991, aceste controverse au apărut într-o perioadă în care monarhul are 89 de ani și în care prințul moștenitor Haakon își asumă tot mai multe responsabilități oficiale. Problemele care îi implică pe membrii familiei nu îl vizează direct pe rege, însă au pus sub presiune imaginea unei monarhii cunoscute pentru stabilitate și pentru relația sa apropiată cu societatea norvegiană.