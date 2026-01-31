Axios: Ministrul saudit al Apărării spune că Iranul „va deveni mai puternic” dacă Trump „nu duce la bun sfârșit amenințările”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul saudit al Apărării, prințul Khalid bin Salman (KBS), a declarat vineri, într-o conferință privată de presă la Washington, că, „dacă președintele Trump nu își va duce la bun sfârșit amenințările la adresa Iranului, regimul va deveni mai puternic”, au declarat pentru Axios patru surse care au fost prezente la eveniment.

Declarația lui bin Salman reprezintă o schimbare a Arabiei Saudite, care avertiza împotriva escaladării conflictului și față de îngrijorarea profundă exprimată de prințul moștenitor Mohammed bin Salman (MBS) față de Trump în urmă cu trei săptămâni. Această avertizare a fost unul dintre motivele pentru care Trump a decis să amâne atacul.

La câteva momente după, s-a anunțat că Statele Unite au fost de acord să vândă Arabiei Saudite interceptoare de rachete Patriot și echipamente asociate în valoare de 9 miliarde de dolari.

KBS, fratele mai mic al prințului moștenitor, se afla în vizită la Washington pentru întâlniri pe tema Iranului, în timp ce regiunea se pregătește pentru o acțiune militară americană, iar răspunsul pe care Teheranul a promis că va fi „fără precedent” ca amploare.

Trump a ordonat o intensificare masivă a forțelor americane în Golf, deși oficialii Casei Albe insistă că acesta nu a luat încă o decizie finală și este încă dispus să exploreze calea diplomatică. În acest moment, nu există negocieri directe serioase între SUA și Iran. Oficialii americani spun că Teheranul nu pare interesat de un acord bazat pe termenii maximalisti ai SUA. Totuși, Turcia s-a oferit să mie mediator între cele două puteri nucleare.

„Iranul vrea întotdeauna să facă o înțelegere. Dar problema este ce fel de înțelegere vrei să faci. Ce fel de înțelegere vrea Iranul să facă și ce fel de înțelegere acceptă SUA? Aceasta este o întrebare foarte bună și nu credem că se va concretiza în acest moment”, a declarat un oficial din Golf.

KBS a avut joi o lungă întâlnire la Casa Albă cu secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, emisarul special Steve Witkoff și președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine. Accentul principal a fost pus pe posibilitatea unui atac american în Iran, potrivit unei surse informate.

Postura publică a Arabiei Saudite a fost foarte prudentă. MBS i-a spus președintelui Iranului, într-o convorbire telefonică de miercuri, că regatul nu va permite SUA să folosească spațiul său aerian pentru un atac asupra Iranului.

Saudiții au declarat într-un comunicat că respectă suveranitatea Iranului și caută o soluție diplomatică.

Totuși, KBS a fost mai puțin rezervat. Într-o întâlnire de o oră, vineri, cu aproximativ 15 experți din think tank-uri despre Orientul Mijlociu și reprezentanți ai cinci organizații evreiești, el a spus că este de părere că „Trump va trebui să ia măsuri militare după ce a amenințat cu acest lucru timp de săptămâni, dar va trebui să încerce și să atenueze riscurile unei escaladări regionale”, potrivit unor surse.

„În acest moment, dacă acest lucru nu se întâmplă, nu va face decât să încurajeze regimul”, a declarat KBS, potrivit surselor prezente.

Două surse au declarat că au înțeles că KBS reflectă mesajul pe care îl transmisese la Casa Albă. Cu toate acestea, el a mai spus că a plecat de la acea întâlnire fără o idee clară despre strategia sau intențiile administrației Trump cu privire la Iran.

Într-o conferință separată de vineri, un oficial din Golf a declarat că regiunea este „blocată” într-o poziție în care atacurile SUA asupra Iranului riscă „rezultate negative”, dar nerespectarea acestui lucru ar însemna că „Iranul va ieși din această situație mai puternic”.

În urmă cu doar trei săptămâni, saudiții practic implorau SUA să nu bombardeze Iranul și avertizau asupra riscului unui război regional, spun oficialii americani. Un motiv pentru această schimbare ar putea fi faptul că saudiții au stabilit că Trump a decis să atace și nu vor să fie văzuți opunându-se acestei mișcări.

Trei surse prezente în sală au declarat că KBS a insistat că Arabia Saudită nu se îndepărtează de Israel și nici nu se apropie de Frăția Musulmană. De asemenea, el a respins îngrijorările exprimate de participanți cu privire la creșterea sentimentului anti-Israel în presa saudită și pe rețelele de socializare.

„A spus de mai multe ori că e o prostie. Cu cât spunea mai mult, cu atât părea mai puțin liniștitor”, a spus un participant.