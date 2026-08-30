Ayatollahul Iranului cere țărilor musulmane unitate contra SUA şi a Israelului. Mojtaba Khamenei n-a mai apărut în public de 6 luni

1 minut de citit Publicat la 12:47 30 Aug 2026 Modificat la 12:47 30 Aug 2026

Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia Images

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a cerut țărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite și a Israelului într-un mesaj scris transmis duminică, la șase luni de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, notează Agerpres.

Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, nu a mai fost văzut în public de atunci, iar autoritățile nu au difuzat nicio înregistrare video sau audio cu el.

''Soluția la problemele Ummah (comunitatea musulmană) constă în unitatea cuvântului, prietenie și cooperare pe calea binelui'', a declarat ayatollahul, conform site-ului său oficial.

''Oricine, în orice poziție, care face ceva ce provoacă diviziune între musulmani și creează conflict în cadrul comunității musulmane, conștient sau inconștient, voluntar sau neintenționat, a servit obiectivelor dușmanilor Islamului'', a adăugat el.

El a cerut liderilor din regiune să își ''recunoască adevăratul dușman, să-i înțeleagă planul și să-l combată'', desemnând Statele Unite și Israelul drept dușmani ai tuturor, nu doar ai Iranului.

Relaţiile dintre Iran şi statele vecine s-au răcit

Ca răspuns la ofensiva israeliano-americană, Iranul a vizat aliații Washingtonului din regiune, în special Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweitul, Qatarul și Bahrainul.

Relațiile Teheranului cu capitalele regiunii s-au deteriorat de atunci.

Liderul suprem, care are ultimul cuvânt în ceea ce privește politicile majore ale Iranului, a făcut din nou apel la oficialii iranieni și la popor să lase deoparte diferențele și să se unească în lupta împotriva dușmanilor țării, Statele Unite și Israel, subliniind că ''sub nicio formă nu ar trebui să apară diviziuni'' în rândul poporului iranian.

Vineri, într-o declarație scrisă anterioară, el afirmase că ''este interzis să se comită orice lucru care dăunează coeziunii sociale''.

De asemenea, el a cerut renunțarea treptată la dolar de către economia iraniană și consolidarea producției pentru a revigora economia, după luni de blocadă navală americană și decenii de sancțiuni internaționale, pe care Statele Unite au anunțat luni că le vor înăspri.