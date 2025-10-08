Banii Moscovei pentru „Moldova Mare”. Serviciul de Informații de la Chișinău dezvăluie legăturile Victoriei Furtună cu rețeaua „Șor”

Victoria Furtună, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, se află pe lista de sancțiuni UE. Foto: Profimedia Images

Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău a confirmat că partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia”, potrivit Deschide.md.

Datele prezentate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, în cadrul ședinței Curții de Apel Centru din 28 septembrie, arată că partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost finanțat prin intermediul băncii rusești Promsveazbank (PSB) de către gruparea criminală „Șor”.

Potrivit raportului SIS, 278 dintre cei 823 de membri ai formațiunii au fost identificați ca beneficiari ai unor transferuri provenite din Federația Rusă.

Documentul mai arată că lidera partidului a avut legături directe cu doi coordonatori din Rusia, Alexandr Petrov și Anton Tregub. Victoria Furtună ar fi solicitat lui Petrov, în mai multe rânduri, sume importante pentru finanțarea activităților politice. Astfel, pentru luna iunie ar fi cerut 50.000 de euro, pentru iulie 300.000 de euro, iar în august alți 370.000 de euro.

SIS menționează că banii au fost virați în septembrie, perioadă în care „Moldova Mare” se afla deja în campania electorală pentru alegerile parlamentare. În același timp, ancheta indică faptul că listele de candidați ale partidului au fost coordonate de Anton Tregub.

În hotărârea Curții de Apel Centru se precizează că, potrivit SIS, partidul „Moldova Mare” „face parte dintr-un plan subversiv de influențare externă a proceselor electorale, menit să promoveze interesele unor state și grupuri criminale în detrimentul suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”.

Anterior, pe 26 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis anularea înregistrării partidului „Moldova Mare” ca participant la alegerile parlamentare. Decizia a fost luată după ce mai multe instituții ale statului – inclusiv Inspectoratul General al Poliției, SIS și Centrul Național Anticorupție – au semnalat că formațiunea ar fi utilizat fonduri nedeclarate în campania electorală.