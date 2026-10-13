Antena 3 CNN Externe Bărbatul suspectat că ar fi vrut să-l asasineze pe Donald Tusk avea 10 bombe artizanale în apartament

Bărbatul suspectat că ar fi vrut să-l asasineze pe Donald Tusk avea 10 bombe artizanale în apartament

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 23:46 13 Oct 2026 Modificat la 23:46 13 Oct 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
masina de politie polonia
Bărbatul nu a recunoscut acuzațiile și refuză să coopereze cu autoritățile. Foto: Getty Images

Autoritățile din Polonia au descoperit mai multe bombe artizanale în apartamentul bărbatului suspectat că ar fi plănuit să-i asasineze pe premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, Wladyslav Kosiniak-Kamysz, relatează Agerpres. 

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Polonia, Piotr Skiba, a anunțat că au fost descoperite 10 bombe artizanale în locuinţa suspectului în vârstă de 66 de ani.

Piotr Skiba a descris unul din dispozitivele explozive respective: o grenadă acustică umplută cu bile metalice, care ar fi avut un efect asemănător grenadelor cu fragmentare.

Inculpat pentru nouă infracţiuni, printre care „tentativă de răsturnare prin forţă a autorităţilor statului”, bărbatul arestat duminică a fost identificat de autorităţi doar cu prenumele şi iniţiala numelui de familie - Krzysztof N. 

Se pare că el a recrutat posesori de arme pentru atacul planificat.

Bărbatul nu a recunoscut acuzațiile și refuză să coopereze cu autoritățile. 

Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la o pedeapsă între doi şi 15 ani de închisoare. 

×
Etichete: donald tusk Polonia tentativă de asasinat

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik
Antena Sport
Observator News
Longevity Magazine
Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe

Parteneri

TOP articole

Parteneri

x close