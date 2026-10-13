Bărbatul suspectat că ar fi vrut să-l asasineze pe Donald Tusk avea 10 bombe artizanale în apartament

Bărbatul nu a recunoscut acuzațiile și refuză să coopereze cu autoritățile. Foto: Getty Images

Autoritățile din Polonia au descoperit mai multe bombe artizanale în apartamentul bărbatului suspectat că ar fi plănuit să-i asasineze pe premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, Wladyslav Kosiniak-Kamysz, relatează Agerpres.

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Polonia, Piotr Skiba, a anunțat că au fost descoperite 10 bombe artizanale în locuinţa suspectului în vârstă de 66 de ani.



Piotr Skiba a descris unul din dispozitivele explozive respective: o grenadă acustică umplută cu bile metalice, care ar fi avut un efect asemănător grenadelor cu fragmentare.



Inculpat pentru nouă infracţiuni, printre care „tentativă de răsturnare prin forţă a autorităţilor statului”, bărbatul arestat duminică a fost identificat de autorităţi doar cu prenumele şi iniţiala numelui de familie - Krzysztof N.



Se pare că el a recrutat posesori de arme pentru atacul planificat.

Bărbatul nu a recunoscut acuzațiile și refuză să coopereze cu autoritățile.



Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la o pedeapsă între doi şi 15 ani de închisoare.