Rușii se bat pentru un pachet de zahăr, într-un supermarket din Moscova. Criza alimentelor de bază a început

După numeroasele sancțiuni aplicate de foarte multe țări și companii internaționale asupra Rusiei din cauza invadării Ucrainei, Rusia a decis să blocheze exportul anumitor alimente, pentru a menține stabilitatea pieței interne.

Decretul de blocare a exportului a fost semnat de premierul Victoria Abramchenko

Zahărul alb și brun este interzis la export până pe data de 31 august, iar grâul, orzul, secara și porumbul, până pe 30 iunie.

Liubov Tsybulska, fondatorul centrului ucrainean pentru comunicaţii strategice şi securitate a informaţiilor, a publicat un filmuleț în care arată un supermarket din Moscova unde mai mulți oameni se ceartă pentru zahăr.

People in Moscow fighting for.. SUGAR. Well, dear Russian citizens, this is only beginning. pic.twitter.com/dsS4qb7QkI