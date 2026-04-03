BBC: Cine este Christopher LaNeve, noul şef al Armatei SUA

Christopher LaNeve, alături de fostul preşedinte american Joe Biden.

Generalul Christopher LaNeve urmează să devină șef de stat major interimar al Armatei SUA. Numirea sa are loc după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a cerut lui Randy George să demisioneze din funcția pe care o deținea din 2023. Acest rol este cea mai înaltă funcție din Armata, cu un mandat de patru ani, notează BBC.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că LaNeve, care a fost șef de stat major adjunct, a fost „un lider testat în luptă, cu decenii de experiență operațională și se bucură de încredere deplină din partea secretarului Hegseth pentru a îndeplini viziunea acestei administrații fără greșeli”.

Schimbarea vine în contextul în care operațiunile militare americane împotriva Iranului continuă și în timp ce Hegseth efectuează o reorganizare amplă a forțelor armate americane.

Secretarul apărării a concediat peste o zece lideri de rang înalt în puțin peste un an, lucru de care LaNeve a "profitat", acesta trecând la funcții mai înalte în cadrul Pentagonului. Devine a treia sa mutare în carieră sub conducerea lui Hegseth.

A fost numit șef adjunct de cabinet în februarie 2026, după ce James Mingus s-a retras anticipat din funcție. La această numire, Hegseth l-a descris ca fiind „un lider generațional” care va „ajuta la asigurarea că armata reînvie spiritul războinic, se reconstruiește pentru câmpul de luptă modern și îi descurajează pe dușmanii noștri din întreaga lume”.

Înainte de aceasta, LaNeve a fost asistent militar superior al lui Hegseth, rol pe care îl ocupa din aprilie 2025. El a înlocuit-o pe locotenentul general Jennifer Short, care fusese concediată de Hegseth la doar câteva luni după ce acesta a intrat la Pentagon, în ianuarie anul trecut.

LaNeve a deținut alte câteva funcții de nivel înalt în armată, unde a intrat de la Universitatea din Arizona în 1990. În cei 36 de ani de serviciu, LaNeve a condus mai multe echipe, inclusiv Armata a 8-a din Coreea de Sud și Divizia 82 Aeropurtată.

De asemenea, a participat în mai multe misiuni de luptă, inclusiv în Afganistan și Irak.