Beijingul confirmă oficial „discuțiile” pentru organizarea unei întâlniri istorice între Xi, Putin și Trump, în această lună

1 minut de citit Publicat la 12:34 07 Noi 2026 Modificat la 12:36 07 Noi 2026

De la stânga la dreapta: Președintele SUA, Donald Trump, Președintele Chinei, Xi Jinping și Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj foto: Getty Images

Autoritățile chineze au confirmat că sunt angajate în discuții pentru organizarea unei întâlniri istorice între Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe chinez, Mao Ning, a anunțat recent că Beijingul este „în comunicare cu părțile relevante privind o întâlnire între cei trei șefi de stat”. Întâlnirea ar putea fi programată în această lună, în marja unui summit regional, organizat în orașul chinez Shenzhen, informează The Independent.

Experții citați de publicația britanică atrag atenția că liderii Chinei, Rusiei și SUA nu sunt foarte predispuși să discute ceva substanțial, din cauza conflictului de interese.

Astfel, întâlnirea celor trei va fi „doar pentru o poză”, iar China va organiza „coregrafia”, au spus experții politici.

„Cred că (întâlnirea) va avea loc. Întrebarea este legată de format și conținut”, a spus Sun Yun, director al programului pentru China de la Centrul Stimson. „China își dorește (organizarea întâlnirii - n.r.) din considerente de imagine”.

Beijing găzduiește în noiembrie summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, un grup de 21 de membri care include SUA și Rusia. Se așteaptă ca Donald Trump să călătorească la Shenzhen, pentru o întâlnire cu Xi, a treia din acest an.

Trump anunțase anterior că ar fi interesat să se întâlnească cu Xi și Putin pentru discuții despre controlul armelor nucleare, chiar dacă Putin dorește să discute despre situația războiului din Ucraina.

„Putin are cele mai multe de câștigat de pe urma unei astfel de întâlniri trilaterale, iar rușii clar au făcut presiuni pentru o astfel de întâlnire, ceea ce ar fi un succes diplomatic pentru ei,” a spus Danny Russel, un fost oficial de rang înalt al Departamentului de Stat al SUA care a servit în administrația fostului președinte Barack Obama.

Trump a fost avertizat de consilierii săi să evite discuțiile despre Ucraina, a spus Russel. În același timp, Rusia dorește organizarea summitului pentru a forța China și SUA să accepte pozițiile Moscovei legate de Ucraina.

În schimb, China nu ar participa la discuții despre controlul armelor sau despre Ucraina ori Iran. Totodată, una din marile provocări ale Beijingului e legată de „percepția” pe care o va avea acest summit, care „nu ar trebui echivalat cu o întâlnire în care cele trei mari puteri își împart lumea”, a spus experta în politici internaționale Sun Yun.