Benjamin Netanyahu a venit cu recuzită la ONU: cod QR, hartă cu „axa terorii” și teste pentru diplomați

El i-a acuzat pe liderii mondiali că au uitat de atacul Hamas de la 7 octombrie 2023 și i-a îndemnat pe puținii diplomați care au rămas să-i asculte discursul să scaneze codul QR de pe costumul său. Foto: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a venit pregătit cu recuzită la Adunarea Generală ONU: a avut un cod QR pe costum, a scos o hartă cu „axa terorii” și le-a dat un test cu multiple variante de răspuns diplomaților. Prim-ministrul Israelului a criticat dur, vineri, în discursul său reacțiile internaționale la războiul din Fâșia Gaza. Benjamin Netanyahu a mai susținut că liderii mondiali care îl critică au cedat „când au dat de greu” în fața „presei părtinitoare, a circumscripțiilor islamiste radicale și a mulțimilor antisemite”, relatează CNN.

Vorbind despre războiul în desfășurare din Gaza, Netanyahu a spus că sprijinul global pentru Israel după atacul din 7 octombrie „s-a evaporat rapid atunci când Israelul a făcut ceea ce ar fi făcut orice națiune care se respectă în urma unui atac atât de barbar — am ripostat.”

Apoi, i-a acuzat pe liderii mondial că duc „un război politic și juridic împotriva Israelului” și a afirmat că aceștia „caută să scape de jihad prin sacrificarea Israelului”.

„Aceasta nu este o acuzație la adresa Israelului. Este o acuzație la adresa voastră. Este o acuzație la adresa unor lideri slabi, care aleg să împace răul în loc să sprijine o națiune ale cărei armate curajoase vă păzesc la porți. Ei deja vă pătrund prin porți”, a spus Netanyahu.

Premierul israelian a adăugat: „Există o zicală binecunoscută: «când lucrurile devin grele, cei puternici trec la acțiune.» Ei bine, pentru multe țări de aici, atunci când lucrurile au devenit grele, voi ați cedat. Iar acesta este rezultatul rușinos al acelei prăbușiri.”

El i-a acuzat pe liderii mondiali că au uitat de atacul Hamas de la 7 octombrie 2023 și i-a îndemnat pe puținii diplomați care au rămas să-i asculte discursul să scaneze codul QR de pe costumul său care duce către un site cu informații despre atacul terorist.

Benjamin Netanyahu a venit cu recuzită la ONU:

Un cod QR: a purtat o insignă pe costum cu un cod QR. „Multă lume nu își mai amintește ce s-a întâmplat în 7 octombrie, dar noi ne amintim”, a spus Netanyahu, arătând către insigna sa și îndemnându-i pe delegați să scaneze codul care duce la un site cu informații despre atacurile Hamas.

O hartă: Netanyahu a venit cu o hartă pe care a folosit-o și în discursul de anul trecut de la ONU în care apare ceea ce el numește „blestemul axei teroriii Iranului”, cu Iran, Iraq, Siria și Liban scoase în evidență cu roșu.