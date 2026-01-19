Berea i-a salvat viaţa lui Javier. Un spaniol de 37 de ani n-a mai urcat în "trenul morţii" pentru că a chefuit prea mult cu prietenii

Accident feroviar grav în Spania. Foto: X

Cel puțin 39 de oameni au murit în urma accidentului de tren din Spania, iar alţi 123 sunt răniţi, din care 5 în stare foarte gravă. Printre pasagerii garniturilor de tren care s-au ciocnit duminică seara, în Analuzia, în sudul Spaniei, s-ar fi putut afla şi Javier, un spaniol de 37 de ani, care a dat un examen, la Madrid, pentru un post de gardian la penitenciar. Ulterior, el a sărbătorit cu prea multe beri în capitala Spaniei, ceea ce a fost salvarea lui. A pierdut trenul spre casă, iar acum trăieşte, notează El Pais.

„Ieri a fost o zi ciudată.” Aşa a reacţionat Javier, un candidat la funcția de gardian de penitenciar în vârstă de 37 de ani, după ce a aflat că s-ar fi putut afla într-unul dintre cele doiuă trenuri care s-au lovit duminică.

El, la fel ca mulți dintre colegii săi, călătorise la Madrid pentru a susține unul dintre examenele pentru concurs. Trebuia să ia trenul Alvia spre Huelva, deoarece plănuia să petreacă după-amiaza cu prietena lui, care îl aștepta în Cordoba.

Nu s-a mai urcat niciodată în tren pentru că a ajuns târziu în gară. „Amuzându-ne de cât de bine ne-am descurcat la examen, am decis să mergem să sărbătorim cu colegii noștri. Am băut prea multe beri și, din cauza stângăciei noastre de a lua metroul, ne-am dat seama că nu vom reuși și am decis să rămânem în Madrid”, a povestit el.

Prietena îl suna cu disperare

Când a văzut că avea nenumărate apeluri pierdute de la prietena lui, a știut că ceva nu era în regulă. Și când ea, uşurată că bărbatul trăieşte, i-a explicat tragedia pe care el a evitat-o, euforia s-a transformat într-un fel de neliniște și neîncredere pe care încă nu le-a procesat pe deplin.

„O colegă este internată în spital în stare critică, o alta a putut dormi acasă, dar în această dimineață nu se poate mișca pentru că a început să simtă durerea de la impact”, spune el, descriind sentimentele contradictorii pe care le simte: pe de o parte, norocos, dar pe de altă parte, îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat cu colegii săi.

Javier este încă în stare de șoc. „Nu mă gândesc să plec din Madrid. Nu voi lua trenul, dar mi-e și frică să mă urc în autobuz sau să conduc”, recunoaște el.

O altă îngrijorare a început să-l chinuie în ultimele ore. Ce se va întâmpla cu colegii săi care nu au reușit să se recupereze la timp pentru următorul examen (consultația medicală) care este peste o lună?

„Mulți nu vor putea ajunge la timp. Organizatorii ar trebui să ia în considerare acordarea unei scutiri”, sugerează el.