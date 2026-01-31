Blackout în Republica Moldova, după ce Rusia a bombardat masiv Ucraina. Accidente în trafic la Chișinău, după ce semafoarele s-au oprit

Avaria la rețeaua electrică din Ucraina au afectat linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, potrivit ministrului Energiei de la Chișinău. Foto: Getty Images

Chișinău și mai multe regiuni din Republica Moldova au rămas fără energie electrică, după ce Rusia a bombardat masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Spitalele au fost conectate la generatoare, iar la Chișinău au avut loc accidente rutiere după ce semafoarele nu au mai funcționat. Republica Moldova primește o parte din energia sa electrică din Ucraina, astfel că avariile din țara vecină au consecințe negative directe și asupra Chișinăului.

„De urgență am adunat responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar. Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația. Rugăm cetățenii să fie liniștiți și calmi”, a spus primarul Chișinăului, Ion Ceban, potrivit NewsMaker.md.

Avaria la rețeaua electrică din Ucraina au afectat linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES. Anunțul a fost făcut de Ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită.

„Acest incident a dus la scăderea frecvenței până la 48 Hz în sistemul energetic național al Moldovei, ceea ce a provocat declanșarea sistemului automat de protecție a rețelelor electrice și un blackout parțial pe teritoriul țării”, a explicat ministrul.

În context, Premier Energy Distribution menționează că operatorul de transport și operatorii de distribuție lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică.

„Rugăm consumatorii să manifeste înțelegere, acestea fiind în afara ariei de gestiune a operatorului sistemului de distribuție, și îi asigurăm totodată că se depun toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică.”

Cea mai mare parte a Chișinăului a fost deconectată de la energia electrică, potrivit Știri.md, iar în oraș au apărut primele incidente. Semafoarele nu au mai funcționat așa că au avut loc accidente între mai multe mașini. Spitalele au fost conectate la generatoare.

Pană totală de curent și în Ucraina

De asemenea, potrivit „Ukrenergo”, în „aproape în toată Ucraina nu există curent electric: au fost aplicate întreruperi de urgență ale energiei electrice”.

O defecțiune majoră a sistemului ar fi întrerupt alimentarea cu energie electrică în mare parte din țară. Kiev nu are apă potabilă la nivelul întregului oraș. Lucrătorii din sectorul energetic se grăbesc să restabilească electricitatea, însă situația este una de urgență în acest moment.

Așa cum a informat primarul Kievului, în Kiev, la fel ca în multe alte orașe din Ucraina, au avut loc întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică.

Între timp, întreruperile de urgență ale energiei electrice au fost aplicate și în regiunile Cernihiv, Sumî, Jîtomîr și Kiev, precum și în orașul Kiev și în împrejurimi.

La data de 29 ianuarie, președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunța că președintele rus Vladimir Putin a acceptat să nu bombardeze Kievul timp de o săptămână. Liderul de la Casa Albă spunea atunci că a făcut această solicitare având în vedere „frigul extraordinar” din regiune. „A fost foarte amabil”, a mai spus Donald Trump despre discuția cu Vladimir Putin.

O zi mai târziu de la acest anunț, Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei.