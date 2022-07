Boris Johnson, demisie pe muzica din Benny Hill | Cine este actorul celebru care a venit cu ideea

Muzica asociată cu Benny Hill și cu umorul englezesc, în general, a răsunat în boxe, joi, în fața Parlamentului britanic, acolo unde corespondenții televiziunilor din Regatul Unit relatau evoluția situației politice la minut.

Astfel, știrile care au precedat demisia lui Johnson au fost însoțite de coloana sonoră menționată.

Responsabil cu muzica a fost cunoscutul activist Steven Bray, care și-a recăpătat recent instalația de sonorizare după ce anterior îi fusese confiscată de autorități în baza unor noi reglementări menite să reducă protestele "zgomotoase".

Însă alegerea muzicii i-a aparținut actorului Hugh Grant, care i-a solicitat lui Bray tema muzicală din Benny Hill într-un mesaj pe Twitter.

Bray a confirmat ulterior că starul din "Patru nunți și o înmormântare" a venit cu ideea iar el a fost de acord.

Morning @snb19692 Glad you have your speakers back. Do you by any chance have the Benny Hill music to hand?