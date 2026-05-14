Brazilia a fost „luată prin surprindere” de interdicția UE privind importurile de carne și cere explicații

1 minut de citit Publicat la 14:33 14 Mai 2026 Modificat la 14:33 14 Mai 2026

Decizia Uniunii Europene de a interzice importurile de carne din Brazilia începând din septembrie a fost „o surpriză”, iar acum au loc discuții cu Comisia Europeană pentru renunțarea la măsură, a declarat ambasadorul Braziliei la UE, Pedro Miguel da Costa e Silva, pentru Euronews.

Demersul vine în contextul în care acordul Mercosur, care liberalizează comerțul agricol, a intrat în vigoare la 1 mai.

Comentariile lui Da Costa e Silva au venit la o zi după ce un comitet format din experți naționali ai UE a votat interzicerea importurilor de carne din Brazilia, din cauza folosirii unor substanțe antimicrobiene pentru stimularea creșterii animalelor.

Decizia a fost luată la doar câteva zile după ce acordul de liber schimb UE-Mercosur, încheiat între Uniunea Europeană și statele Mercosur - Brazilia, Paraguay, Uruguay și Argentina - a intrat provizoriu în vigoare, cu scopul de a liberaliza comerțul cu produse agricole.

„Decizia de ieri ne-a luat prin surprindere”, a declarat Da Costa e Silva pentru Euronews.

Brazilia este prima țară eliminată de pe lista statelor care respectă standardele Uniunii Europene privind siguranța alimentară în materie de antimicrobiene.

„Am început un dialog tehnic cu Comisia pentru a inversa excluderea Braziliei de pe listă”, a adăugat Da Costa e Silva, precizând că echipa sa s-a întâlnit cu Direcția Generală pentru Sănătate a Comisiei Europene pentru „a obține explicații” cu privire la această decizie.