Bulgaria acordă un ajutor lunar de 20 de euro pentru carburanți șoferilor cu venituri mici. Banii se vor da cât va fi nevoie

Guvernul interimar al Bulgariei pregătește un sprijin financiar pentru proprietarii de mașini cu venituri reduse, în condițiile în care prețurile la carburanți continuă să crească după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, scrie Novinite.

Premierul interimar Andrey Gyurov a anunțat că vor primi acest ajutor persoanele ale căror venituri sunt mai mici de aproximativ 781 de euro.

Sprijinul ar urma să fie de aproximativ 20 de euro pe lună pentru fiecare persoană și va fi acordat celor care îndeplinesc mai multe condiții.

Pentru a beneficia de această compensație, cetățenii trebuie să se încadreze în plafonul de venit stabilit, să dețină sau să folosească un autoturism în leasing și să nu aibă datorii la taxe sau amenzi.

Potrivit lui Gyurov, banii vor fi virați direct în conturile bancare ale beneficiarilor în lunile în care prețurile la carburanți rămân ridicate.

Plata ajutorului ar începe chiar din luna martie, iar sumele ar urma să fie transferate automat, fără cereri, fără vouchere și fără alte formalități administrative. Gyurov a subliniat că măsura este gândită pentru a ajunge direct la oameni și nu trebuie transformată într-un instrument de campanie electorală.

Autoritățile estimează că programul va costa între 20 și 30 de milioane de euro, în funcție de numărul celor care se vor încadra pentru a primi ajutorul.

Fondurile vor veni de la bugetul de stat, a precizat premierul, iar plățile vor continua atât timp cât prețurile la carburanți se vor menține ridicate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Cabinetul interimar analizează, în paralel, și măsuri mai ample pentru a limita efectele creșterii costurilor la energie. Gyurov a explicat că guvernul urmărește încă de la începutul săptămânii evoluțiile de pe piața produselor petroliere și lucrează la soluții care să reducă presiunea atât asupra populației, cât și asupra companiilor. Pentru coordonarea acestor măsuri, în 10 martie a fost înființat un grup de lucru interinstituțional, condus de premier.

Primele propuneri au fost prezentate două zile mai târziu, iar calculele finale pentru programul de sprijin și pentru celelalte măsuri ar urma să fie gata în următoarele zile.

Una dintre măsurile suplimentare pregătite vizează mediul de afaceri. Guvernul ia în calcul amânarea unei majorări a taxelor de drum, planificată anterior, ceea ce ar putea oferi un ajutor temporar firmelor afectate de scumpirea transportului și a carburanților.

În același timp, Gyurov a exclus mai multe variante discutate în spațiul public.

Reducerea accizei la carburanți nu este posibilă, a spus el, deoarece Bulgaria aplică deja nivelul minim permis de reglementările Uniunii Europene.

Nici plafonarea prețurilor la carburanți nu ar fi o soluție, a avertizat premierul, pentru că o astfel de măsură ar putea provoca lipsuri pe piață dacă traderii ar începe să exporte combustibil în țări unde prețurile sunt mai mari.

Potrivit lui Gyurov, scumpirile carburanților din Bulgaria rămân printre cele mai mici din Europa, inclusiv comparativ cu statele vecine. Diferența dintre prețurile din Bulgaria și cele din alte țări din regiune variază între aproximativ 20 și 50 de eurocenți pe litru, în funcție de tipul de carburant.

Cât e litrul de carburant în Bulgaria

Chiar și așa, prețurile au crescut vizibil după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

În prezent, carburanții sunt cu 15% până la 25% mai scumpi decât în săptămânile de dinaintea izbucnirii ostilităților. Datele platformei de monitorizare fuelo.net arată clar această evoluție.

Prețul mediu al benzinei A95 în Bulgaria a crescut de la aproximativ 1,25 euro pe litru pe 27 februarie, cu o zi înaintea atacului americano-israelian asupra Iranului, la circa 1,36 euro pe litru pe 15 martie. Prețul motorinei a urcat și mai mult, de la aproximativ 1,29 euro pe litru pe 27 februarie la circa 1,49 euro pe litru la mijlocul lunii martie.

Guvernul interimar susține că măsurile propuse au rolul de a atenua efectele acestor scumpiri, menținând în același timp stabilitatea pieței carburanților și evitând decizii care ar putea afecta aprovizionarea.