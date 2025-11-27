"Câmpul de luptă al viitorului aparţine Inteligenței Artificiale". Cum funcționează noile drone kamikaze, construite de Germania

1 minut de citit Publicat la 23:30 27 Noi 2025 Modificat la 23:30 27 Noi 2025

Cum funcționează noile drone kamikaze, construite de Germania. sursa foto: Getty

Germania intenționează să construiască, până în 2029, șase unități de drone de atac și o nouă baterie de arme cu rază lungă de acțiune şi a început deja să testeze noi sisteme de muniție - platforme de drone capabile să înconjoare câmpul de luptă înainte de a se arunca asupra unei ținte, adesea denumite „drone kamikaze”. "Câmpul de luptă va fi condus de dominația datelor și de inteligența artificială", a anunţat Christian Freuding, locotenent general în armata germană, conform Kiev Post.

Berlinul își mai propune să fabrice o baterie dedicată de sisteme defensive cu rază lungă de acțiune până în 2029. Unitatea, de dimensiuni cuprinse între o companie și un batalion mic (60 până la 150 de persoane), va fi concepută pentru a detecta și contracara amenințările aeriene fără pilot pe teritoriul german.

Locotenentul general Christian Freuding, inspector al armatei germane, a declarat că, în viitor, câmpul de luptă va fi condus de dominația datelor și de inteligența artificială, numind datele în sine „muniția războiului”. El a descris conflictele viitoare ca fiind competiții între „umbrele protectoare”, unde militarii trebuie să își mențină propriul scut defensiv în timp ce îl străpung pe cel al inamicului.

Probleme cu instrumentele de comunicare digitală

Freuding și-a mai exprimat nemulțumirea față de programul german de comunicații digitale pe câmpul de luptă, în valoare de miliarde de euro. El a spus că progresul tehnic rămâne „insuficient” și afectează deja pregătirea de luptă a mai multor unități.

În urma testelor, conducerea militară germană urmează să decidă în decembrie modul în care instrumentele de comunicare digitală vor fi integrate în platformele de armament și în forțele terestre pentru a satisface mai bine nevoile operaționale.

Germania începe şi operaţiunile de desfăşurare a sistemului Arrow 3

Forţele armate germane au anunţat începerea operaţiunilor în vederea desfăşurării noului sistem antirachetă Arrow 3, care interceptează rachete balistice în afara atmosferei terestre, la altitudini de peste 100 de km, neutralizând astfel atacuri din spaţiul apropiat

Inspectorul general Carsten Breurer, comandantul Bundeswehr, şi general-locotenentul Holger Neumann, comandantul aviaţiei militare, urmează să declare operaţional sistemul în 3 decembrie, la baza aeriană Holzdorf/Schoenewalde.

Arrow 3 va permite Germaniei pentru prima dată să detecteze şi să intercepteze rachete balistice în afara atmosferei terestre, la altitudini de peste 100 de km, neutralizând astfel atacuri din spaţiul apropiat.