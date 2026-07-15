Cancelarul Friedrich Merz nu exclude ca producătorii auto chinezi să preia fabrici auto germane aflate în dificultate

1 minut de citit Publicat la 23:53 15 Iul 2026 Modificat la 23:53 15 Iul 2026

Mașină pe linia de producție, într-o fabrică auto. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a indicat miercuri că nu se opune ca producătorii auto chinezi să preia fabricile auto germane care se confruntă cu dificultăți, dar a avertizat că aceasta nu ar putea fi o soluție pe termen lung pentru problemele din industrie, transmite AFP, citată de Agerpres.

Sectorul auto de vârf al Germaniei este afectat de cererea slabă din Europa, taxele vamale americane și concurența puternică din China.

Numărul de salariați în domeniul auto a scăzut iar șeful Volkswagen, Oliver Blume, le-a spus luni angajaților că ar putea fi concediate încă 50.000 de persoane în viitor.

În condițiile în care multe fabrici auto germane operează sub capacitate, unii au sugerat că producătorii auto în creștere rapidă din China ar putea utiliza unele uzine sau le-ar putea prelua integral.

Companii auto din China, cum ar fi BYD, caută unități de producție pentru a se extinde în Europa.

Întrebat despre potențialele preluări chineze de fabrici germane, Merz a răspuns: 'Companiile individuale trebuie să decidă dacă vor sau nu asta'. Oficialul german a adăugat: „Văd asta ca o soluție de urgență, și nu ca o soluție la propriile probleme structurale”.

În aprilie, Blume spunea că este deschis la ideea ca partenerii chinezi ai Volkswagen să utilizeze fabricile companiei. Alți producători auto din Europa au de asemenea parteneriate cu firme din China.

În mai, Stellantis anunțase că a înființat o societate mixtă cu grupul chinez Dongfeng pentru a împărți operațiunile de producție, vânzări și inginerie pe continent.

De asemenea, Merz a acuzat China că și-ar subevalua moneda, yuanul, făcând exporturile țării mai ieftine peste hotare.

„Din perspectivă europeană, nu putem accepta pe termen lung că suntem în competiție cu un partener a cărui monedă este subevaluată cu 25% - 30%”, a spus oficialul german.

Excedentul comercial al Germaniei pe relația cu China s-a adâncit în ultimii ani, exporturile au scăzut în timp ce importurile au crescut semnificativ, afectând inclusiv sectorul auto și industria chimică.