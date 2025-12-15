Cancelarul german, Friedrich Merz, spune "UE va fi discreditată mult timp" dacă nu se ajunge la un acord pe activele ruseşti îngheţate

Cancelarul german, Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat luni că "Uniunea Europeană va fi discreditată mult timp de acum înainte dacă nu reuşeşte să ajungă la un acord privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina", relatează AFP, potrivit Agerpres.



"Dacă nu reuşim să facem acest lucru, capacitatea de acţiune a Uniunii Europene va fi grav compromisă timp de ani de zile şi chiar mai mult", a spus cancelarul german într-un discurs, susţinut cu ocazia vizitei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin.



"Am arăta lumii că suntem incapabili să ne unim şi să acţionăm într-un moment atât de crucial din istoria noastră", a adăugat Merz.



Mai înainte, Zelenski a cerut ca activele ruseşti îngheţate să fie "utilizate pe deplin" pentru a ajuta la finanţarea Ucrainei pentru a se apăra împotriva agresiunii ruseşti, ceea ce ar fi o decizie "justă şi rezonabilă".



La Bruxelles, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat că negocierile dintre cele 27 de state membre pe această temă sensibilă devin din ce în ce mai dificile.



Utilizarea activelor ruseşti îngheţate ar permite finanţarea unui "împrumut pentru reparaţii" de 90 de miliarde de euro către Ucraina, sau chiar mai mult, dacă este necesar, şi ar avea avantajul semnificativ de a nu costa nimic contribuabilii europeni.



Însă Banca Centrală Europeană, care la începutul lunii decembrie a exclus posibilitatea de a garanta un împrumut acordat Ucrainei folosind active ruseşti îngheţate, se teme, de asemenea, de reacţii din partea pieţelor financiare şi de o destabilizare a monedei euro.



La rândul său, Belgia, care deţine cea mai mare parte a activelor ruseşti blocate în Europa, se teme de consecinţele juridice şi financiare ale utilizării acestora pentru a acorda un împrumut Ucrainei, deoarece ar fi vorba despre un mecanism fără precedent.