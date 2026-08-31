Căpitanul feribotului care s-a scufundat în Cipru, arestat preventiv. Mărturia cutremurătoare a unei mame: Fata mi-a alunecat din mână

Naufragiul din Cipru care s-a soldat cu 8 morţi şi 20 de dispăruţi. Sursa foto: Captură video

Căpitanul feribotului care s-a scufundat duminică în largul Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN), naufragiu care s-a soldat cu opt morţi şi 20 de dispăruţi, a fost plasat luni în arest preventiv, în timp ce căutările continuă în ape adânci, notează Agerpres.

Autorităţile din această republică autoproclamată, recunoscută doar de Turcia, care au decretat trei zile de doliu naţional, au revizuit în creştere numărul dispăruţilor, de la 18 la 20.

Potrivit agenţiei turce de ştiri Anadolu, căpitanul, arestat împreună cu alte 16 persoane între care membri ai echipajului, a declarat că prova navei sale s-a rupt sub efectul valurilor la puţin timp după plecarea sa, duminică, din Kyrenia, (Girne, în turcă), pe coasta nordică a RTCN.

Feribotul avea 267 de pasageri

Un număr total de 267 de persoane (pasageri şi membri ai echipajului) se aflau la bordul Filo Jet, un catamaran care se îndrepta spre portul turc Tasucu (sud), potrivit autorităţilor locale. 239 dintre ele au putut fi salvate duminică înainte ca feribotul să se scufunde la peste 500 de metri adâncime.

Mărturia unei mame a cărei fetiţă a dispărut în mare este cutremurătoare. Aceasta spune că fetiţa i-a alunecat din mână şi că nu avea vestă.

"Ea spunea: nu-mi da drumul. Şi nu i-am dat drumul, jur că nu i-am dat drumul. O valiză a căzut peste mine, iar când valiza m-a lovit, ea mi-a alunecat din mână. I-am văzut piciorul. Am reuşit s-o prind de picior. Pantoful îi era alunecos, iar pantoful a scăpat din mâna mea. Fiica mea a fost trasă printre valize şi s-a dus. Fiica mea este încă în mare", a povestit femeia, printre lacrimi.

Preşedintele RTCN, Tufan Erhürman, a anunţat luni trimiterea de scafandri în zona naufragiului. Două nave turceşti specializate, dintre care una va ajunge marţi, vor permite coborârea până la epavă pentru a obţine imagini şi a aduce eventuale cadavre la suprafaţă.

"Am contactat toate familiile, atât pe acelea ale persoanelor care şi-au pierdut viaţa, cât şi pe acelea ale persoanelor pe care nu le-am putut încă localiza", a adăugat el, promiţând să facă "lumină deplină asupra fiecărui aspect" al catastrofei.

Un bilanţ definitiv nu va fi comunicat luni, a subliniat el, precizând că unele persoane decedate sau dispărute erau originare din Turcia.