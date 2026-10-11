Casa Albă ia în calcul înlocuirea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle. sursa foto: Getty

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite la Atena, ar putea fi înlocuită din funcție, după ce în ultimele săptămâni numele ei a apărut în mai multe scandaluri, de la călătorii de lux plătite de oameni de afaceri greci până la o datorie de 100.000 de dolari achitată de un donator republican. Informația apare în The Wall Street Journal, care citează surse din biroul prezidențial, notează Agerpres.

Sâmbătă, publicația americană a dezvăluit înregistrări în care Guilfoyle se laudă că oamenii de afaceri greci îi suportă costurile călătoriilor de lux. În aceleași înregistrări, ambasadoarea îi cere unui om de afaceri american să-i facă rost de o invitație la o cină organizată în onoarea lui Eric Trump, al treilea fiu al președintelui Donald Trump, în timpul recentului Forum Economic Mondial de la Davos.

„Ştii, pot să-ţi pun lumea la picioare. O meriţi”, i-a spus Guilfoyle omului de afaceri, promițându-i, în aceeași discuție: “O să te ajut să câştigi o grămadă de bani”.

Potrivit The Wall Street Journal, inspectorul general al Departamentului de Stat a deschis deja o anchetă pentru a stabili dacă ambasadoarea a primit cadouri sau favoruri de la oameni de afaceri.

Noile dezvăluiri vin după ce același ziar a scris că, înainte de audierea pentru confirmarea în funcție din Senat, din iulie 2025, Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator republican să-i plătească o datorie de 100.000 de dolari acumulată pe cardul de credit.

În schimbul acestui “serviciu”, susține publicația, ea i-ar fi oferit donatorului acces la Casa Albă și la oficiali de rang înalt din administrația Trump.

The Wall Street Journal mai relatează că, la o cină din martie, la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a pus căderea guvernului condus de Ilie Bolojan pe seama presiunilor venite din partea administrației Trump. Ambasadoarea ar fi spus atunci că Washingtonul ar putea provoca schimbări asemănătoare și în alte țări, inclusiv în Grecia.

Fostă procuroare, Kimberly Guilfoyle a fost comentatoare la Fox News, apoi consilieră și coordonatoare a strângerii de fonduri în campaniile lui Donald Trump. Ea a fost căsătorită cu actualul guvernator al Californiei, Gavin Newsom, și logodită cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american.