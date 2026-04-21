„Catastrofă ecologică iminentă”: Petele de petrol din război, în Golful Persic, sunt vizibile din spațiu

Deversare de petrol în Golful Persic, 2 aprilie 2026. Sursa foto: ESA/ Copernicus Broswer/ Sentinel 1

Mai multe deversări de petrol sunt vizibile din spațiu, după ce atacuri iraniene și americano-israeliene au lovit instalații petroliere și nave din regiune, experții avertizând asupra unei catastrofe ecologice iminente, transmite CNN.

Imaginile satelitare oferă o perspectivă asupra distrugerilor din zonă, inclusiv asupra biodiversității fragile din Golful Persic. Petrolul scurs acolo are potențialul de a afecta viața și mijloacele de trai ale oamenilor de-a lungul coastelor Golfului, precum și bogata viață marină a regiunii.

O imagine, realizată pe 7 aprilie, arată o deversare care se întinde pe mai mult de 5 mile în Strâmtoarea Ormuz, în apropierea insulei iraniene Qeshm. O navă iraniană, Shahid Bagheri, a avut scurgeri de petrol în aceeași zonă după ce forțele americane au lovit vasul pe 28 februarie, a declarat pentru CNN purtătoarea de cuvânt Greenpeace Germania, Nina Noelle.

„Urgență ecologică majoră”

O altă imagine arată petrol în jurul insulei Lavan, după ceea ce presa de stat iraniană a numit un atac „al inamicilor” asupra unei instalații petroliere din apropierea coastei insulei, pe 7 aprilie. Imagini video distribuite pe rețelele sociale și geolocalizate de CNN arată, de asemenea, un incendiu major izbucnit la rafinăria de petrol iraniană.

Lovitura asupra Lavan reprezintă o „urgență ecologică majoră”, a declarat Wim Zwijnenburg, coordonator de proiect la organizația olandeză pentru pace PAX, care monitorizează consecințele atacurilor din zona Golfului.

Cel puțin cinci locații de pe Lavan au fost avariate, iar ulterior au apărut noi deversări în jurul insulei, petrolul scurgându-se în mare, a spus el pentru CNN.

Deversările „ajung acum și la insula Shidvar… care este un sit protejat. Este nelocuită, dar găzduiește mai multe specii protejate”, a adăugat el.

Insula Shidvar este o insulă de corali din Golful Persic, aflată la aproximativ o milă est de insula Lavan, bogată în faună sălbatică, inclusiv țestoase și păsări marine.

Imaginile satelitare arată, de asemenea, deversări în largul coastei Kuweitului pe 6 aprilie. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a declarat că a vizat instalații petroliere și petrochimice din statele Golfului, inclusiv Kuweit, în acea zi, ca represalii la un atac asupra unui complex petrochimic din sud-vestul Iranului.

Pericol de dezastru ecologic

În cel mai rău scenariu, aceste deversări de petrol ar putea avea consecințe pentru mii de oameni, în special pentru cei care trăiesc de-a lungul coastelor Iranului, contaminând peștii de care depind pentru venituri și hrană, a avertizat Zwijnenburg.

Deversările amenință și alte viețuitoare marine, cum ar fi țestoasele, delfinii și balenele, care pot ingera petrolul sau pot rămâne prinse în acesta. De asemenea, ar putea afecta sistemele de filtrare ale instalațiilor de desalinizare, de care aproape 100 de milioane de oameni din regiune depind pentru apă potabilă.

În acest stadiu, este dificil de cuantificat daunele cauzate de aceste deversări, dar există temeri privind o catastrofă ecologică, mai ales dacă vor fi lovite și alte nave. În Golful Persic se află aproximativ 75 de petroliere mari, care transportă în total aproape 19 miliarde de litri de țiței, potrivit datelor Greenpeace Germania.

Deversările de petrol pot avea efecte uriașe și de amploare, „afectând întregul ecosistem, de la microorganisme la pești, păsări și țestoase marine care depind de habitatele de mangrove”, a spus Noelle de la Greenpeace.

Acestea sunt foarte greu de curățat, a adăugat ea, din cauza „complexității structurale, accesibilității limitate și condițiilor dificile de lucru”, menționând că conflictul în desfășurare face ca accesul în Golf pentru operațiuni de curățare să fie aproape imposibil.