Cazul Erfan Soltani: Un bărbat va fi executat de regimul de la Teheran pentru că a protestat. „Procesul a fost extrem de rapid”

Erfan Soltani, un bărbat iranian de 26 de ani, ar urma să fie executat de regimul de la Teheran. Foto: Profimedia Images

Erfan Soltani, un bărbat iranian de 26 de ani, a fost condamnat la moarte și va fi executat miercuri de regimul de la Teheran pentru participarea sa la protestele împotriva ayatolahului și regimului de dictatură religioasă, relatează BBC.

O rudă a bărbatului spune că autoritățile au programat execuția bărbatului pentru data de 14 ianuarie, miercuri. Cel mai probabil, regimul de la Teheran încearcă să-l facă pe Soltani un exemplu pentru restul protestatarilor care continuă să se opună regimului, în ciuda reprimării brutale și miilor de morți.

O rudă a bărbatului a declarat pentru BBC Persian că el a fost arestat joia trecută, în ziua în care protestele și-au atins vârful.

„Procesul a fost extrem de rapid, pe parcursul a doar două zile, tribunalul a făcut public verdictul: pedeapsa cu moartea”, a spus ruda.

Awyar Shekhi, de la Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului, spune că ea și echipa ei nu au mai văzut niciodată un caz care să treacă atât de repede prin toate procedurile.

„Ne e teamă că vor fi și mai multe cazuri similare”

Shekhi spune că se teme că vor fi mai multe cazuri similare cu cel al lui Erfan Soltani. Ele ar putea să nu fie vizibile pentru media internaționale pentru că regimul iranian a tăiat complet accesul la internet și telefonie.

Shekhi spune că sora bărbatului a încercat să găseacă o modalitate de a-l apăra, însă regimul i-a transmis că „nu există”.

Autoritățile dictaturii de la Teheran au spus rudelor că le vor permite să-l vadă pentru ultima oară înainte de execuție. De la arestul său, Erfan Soltani nu a putut să ia legătura cu familia.

Shekhi spune și că deși regimul iranian a reprimat mereu orice mișcare de protest, situația nu a fost niciodată atât de severă.

„Vedem ucideri în masă la o scară incredibilă în marile orașe precum Teheranul. Credem că guvernul iranian face toate astea pentru a inocula frica în oameni, să o folosească pentru a controla populația, pentru a nu mai permite alte proteste să aibă loc”, a transmis ea.

Peste 2.500 de oameni au fost uciși în Iran de forțele de securitate ale regimului, de la începutul protestelor. Procurorul general al regimului i-a declarat pe protestatari „dușmani ai lui Dumnezeu”, infracțiune pedepsită cu moartea de legea islamică în vigoare.

Președintele SUA, Donald Trump, ia în calcul „opțiuni” de intervenție militară în Iran, în timp ce Iranul avertizează că va lovi toate bazele americane din ţările din regiune, dacă SUA atacă. Reza Pahlavi, prințul moștenitor exilat, a cerut forțelor de securitate să se alăture revoluției.