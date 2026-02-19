Ce a spus Donald Trump despre România în deschiderea Consiliului Păcii: „Românii sunt un popor minunat”

România participă la acest Consiliu în calitate de observator, alături de alte cinci state. Foto: Administrația Prezidențială

Donald Trump a salutat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii, care se are loc la Washington. Președintele american a confundat titulatura președintelui și l-a numit „prim-ministru”, adăugând apoi că îi românii sunt un popor „minunat”, „fantastic” și „de nădejde”.

Președintele Statelor Unite a spus câteva cuvinte despre fiecare lider și națiunea pe care o reprezintă în discursul său din deschiderea Consiliului Păcii. Când a ajuns la Nicușor Dan, care este așezat lângă fostul premier britanic Tony Blair, în calitate de observator la această primă ediție a organizației fondate de Trump, liderul american l-a numit „prim-ministru” în loc de „președinte”.

„Prim-ministrul Dan din România. Un popor minunat. Românii sunt un popor fantastic. Îmi place foarte mult de dumneavoastră. Mulți dintre dumnevoastră vin aici să muncească, să ne ajute. Sunteți oameni de nădejde”, a spus Donald Trump, în discursul din deschiderea Consiliului Păcii.

Președintele american l-a invitat pe Nicușor Dan să susțină un discurs la reuniunea Consiliului Păcii. Șeful statului a fost așezat alături de fostul premier britanic Tony Blair.

„România e un partener foarte serios și Casa Albă a apreciat această participare și contribuția pe care președintele Nicușor Dan o va anunța pentru Fâșia Gaza, pentru efortul de stabilizare și pacificare a acestei regiuni. România acolo merge să susțină principii”, a declarat ambasadorul Andrei Muraru la Antena 3 CNN.

România participă la acest Consiliu în calitate de observator, alături de alte cinci state: Italia, Grecia, Cehia, Cipru, Mexic. Din Uniunea Europeană, doar Ungaria și Bulgaria au acceptat invitația de a deveni membri ai Consiliului Păcii.