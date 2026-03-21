Ce efecte va avea decizia lui Trump de a ridica sancțiunile pentru 140 de milioane de barili de petrol iranian. Există și un pericol

Statele Unite au ridicat sancțiunile asupra unei părți din petrolul iranian, în încercarea de a limita impactul războiului din Iran asupra piețelor energetice. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat emiterea unei autorizații temporare, limitate, care permite vânzarea petrolului iranian blocat pe mare. Decizia marchează o schimbare surprinzătoare față de politica tradițională a SUA, iar efectele rămân extrem de incerte. Experții spun că impactul asupra prețurilor va fi probabil redus și avertizează că măsura ar putea crește fondurile care ajung la regimul iranian, aflat în conflict cu Washingtonul, scrie BBC.

La nivel global, prețurile energiei cresc accelerat, pe măsură ce războiul afectează transportul și producția. Vineri, Bessent a precizat că ridicarea sancțiunilor se aplică vânzării de țiței și de produse petroliere de origine iraniană deja încărcate pe nave.

Autorizația va fi valabilă până la 19 aprilie, a transmis Departamentul Trezoreriei.

Secretarul Trezoreriei a declarat că măsura ar putea aduce rapid pe piața globală aproximativ 140 de milioane de barili de petrol. Înainte de izbucnirea războiului, China era principalul cumpărător al petrolului iranian, achiziționându-l la prețuri reduse din cauza sancțiunilor impuse de SUA și alte state.

Într-un interviu acordat Fox Business, joi, Bessent a afirmat că o relaxare a restricțiilor ar putea redirecționa o parte din aceste livrări către alte țări cu nevoie de petrol, precum India, Japonia și Malaezia, obligând în același timp China să plătească "prețul pieței". Totuși, oficialul nu a dat detalii despre modul în care va funcționa această derogare și nici dacă vor exista mecanisme care să împiedice ca banii obținuți din vânzări să ajungă la guvernul iranian.

"Ca să spunem lucrurilor pe nume, situația este absurdă", a declarat David Tannenbaum, director al Blackstone Compliance Services, o firmă de consultanță specializată în sancțiuni maritime, pentru BBC, joi. "Practic, permitem Iranului să vândă petrol, bani care ar putea fi folosiți pentru a susține efortul de război."

Întrebat dacă va continua cu această idee, președintele Donald Trump nu a oferit un răspuns clar, declarând joi în fața jurnaliștilor că "vom face tot ce este necesar pentru a menține prețurile sub control".

Experții avertizează însă că derogarea nu va avea un impact semnificativ asupra prețurilor

"Nu cred că va schimba jocul și ridică foarte multe întrebări", a spus Rachel Ziemba, cercetător asociat la Center for a New American Security, un think tank. Ea a adăugat că este puțin probabil ca SUA să dorească ca veniturile din petrol să ajungă la guvernul iranian, însă, în practică, acest lucru ar putea fi dificil de evitat.

"Guvernul SUA se află într-o situație în care fiecare baril contează, având în vedere amploarea șocului de pe piață", a mai spus Ziemba. "Caută să găsească surse suplimentare de petrol oriunde este posibil."

Statele Unite au adoptat deja și alte măsuri pentru a crește oferta, inclusiv eliberarea a milioane de barili din rezervele strategice și suspendarea unor sancțiuni asupra petrolului rusesc, săptămâna trecută. Această a doua decizie a provocat reacții dure din partea liderilor europeni, care au avertizat că ar putea întări regimul lui Vladimir Putin și prelungi războiul din Ucraina.

Aproximativ o cincime din cele 100 de milioane de barili de petrol consumați zilnic la nivel mondial tranzitează în mod obișnuit Strâmtoarea Ormuz, situată de-a lungul coastei Iranului. Însă, de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, traficul maritim în zonă a fost practic blocat.

Deși o parte din transporturile de petrol au fost redirecționate pe alte rute, experții estimează că războiul a eliminat aproximativ o zecime din oferta globală de pe piață.