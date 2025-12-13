Ce este mișcarea „Doamnele roz” apărută recent în Britanie

2 minute de citit Publicat la 14:17 13 Dec 2025 Modificat la 14:21 13 Dec 2025

„Pink Ladies” numără câteva mii de membre la nivel național / sursă foto: Getty Images

„Doamnele roz” (Pink Ladies în engleză) este o nouă mișcare civică apărută în Marea Britanie, formată în principal din femei, care protestează față de imigrația ilegală. Mișcarea a apărut în urma unor proteste violente legate de centrele în care sunt cazați solicitanți de azil, aceștia reprezentând un pericol pentru femei și copii.

Inițiativa a pornit din orașul Epping, situat în apropiere de Londra, după ce un migrant cazat într-un hotel local a fost arestat pentru agresiune sexuală.

„Pink Ladies” s-a dezvoltat ca un sistem de marketing pe mai multe niveluri, a mai adăugat ea - parțial prin Facebook și WhatsApp, dar mai ales prin acțiuni concrete, în stradă.

Ulterior, mișcarea s-a extins în mai multe orașe din țară, iar strategia organizației a atras rapid atenția publică și a mass-mediei, notează CNN.

Potrivit fondatoarei, Orla Minihane, „Pink Ladies” numără câteva mii de membre la nivel național.

Cu toate că nu se declară oficial o mișcare politică, majoritatea membrilor susțin partidul populist Reform UK, care promovează măsuri dure împotriva imigrației ilegale și promite deportări în masă.

„Am încercat să creez o mișcare în care să spun: Poți veni. Ai dreptul să-ți exprimi opinia”, a declarat Minihane.

Pink Ladies se delimitează de Reform UK

Orla Minihane susține că există în continuare cerere pentru a deveni membru, susținând că nou-venitele sunt atrase de abordarea non-agresivă a protestelor și de sentimentul de apartenență.

„Îmi fac datoria față de țară. Nu port mască, nu sunt agresivă. Și nu pot fi rasistă, pentru că sunt înconjurată de toate aceste femei minunate”, a declarat aceasta.

De asemenea, un alt obiectiv important al mișcării este să avertizeze asupra riscurilor pe care le-ar reprezenta migranții pentru siguranța femeilor și copiilor.

În cadrul unui interviu pentru CNN, fondatoarea a fost întrebată despre percepția că Pink Ladies repetă argumentele extremei drepte.

„Cum aș putea fi extremistă? Sunt doar o mamă care a muncit toată viața, care crește trei copii și care locuiește în suburbii”, a răspuns aceasta.

Deși Minihane este vicepreședinta Reform UK în Epping Forest și ar putea candida la alegerile parlamentare viitoare, ea susține că nu există o colaborare oficială între partid și mișcarea Pink Ladies.

Evenimentele din Chelmsford nu au afișat culoarea turcoaz, asociată Reform UK și liderului său, populistul de dreapta Nigel Farage.

Lucy Connolly, soția unui consilier conservator care a fost condamnat anul trecut pentru incitare la ură rasistă după ce a îndemnat la incendierea hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil, a vorbit despre experiența sa în detenție, pe care a numit-o „prizonierat politic”.

Ea a purtat roz, în ton cu mișcarea Pink Ladies.

Connolly a făcut referire la foștii premieri britanici Tony Blair și David Cameron, afirmând că se mândrește că face parte dintr-un grup apropiat de Nigel Farage.