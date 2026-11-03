Ce pot face, de fapt, democrații dacă vor câștiga Congresul și ce ar însemna asta pentru Trump

3 minute de citit Publicat la 11:26 03 Noi 2026 Modificat la 11:44 03 Noi 2026

Ce pot face, de fapt, democrații dacă vor câștiga Congresul și ce ar însemna asta pentru Trump Foto: Getty Images

Democrații luptă pentru a obține controlul Camerei Reprezentanților și al Senatului la alegerile intermediare. The Guardian a făcut o analiză cu privire la ce ar însemna o victorie pentru ei, dar și pentru Donald Trump.

Dacă democrații vor recâștiga Camera Reprezentanților sau Senatul la alegerile de marți, ultimii doi ani ai președinției lui Donald Trump vor arăta semnificativ diferit față de prima jumătate. Dar ce ar putea face, concret, democrații cu una dintre camere, sau cu amândouă, sub controlul lor?

Ce pot face democrații dacă vor câștiga Camera Reprezentanților

Dacă democrații vor prelua Camera, republicanii nu vor mai putea adopta legi în această cameră fără sprijinul democraților. O majoritate democrată ar putea lansa anchete asupra administrației, ar putea solicita documente și mărturii și ar putea supune înalți oficiali unei supravegheri parlamentare susținute.

Democrații ar putea fi presați de propria bază de susținători să inițieze o a treia procedură de destituire (impeachment) împotriva lui Trump.

Ce pot face democrații dacă vor câștiga Senatul

Senatul confirmă membrii cabinetului, ambasadorii și judecătorii federali, inclusiv candidații la Curtea Supremă.

O majoritate democrată ar putea bloca sau amâna multe dintre numirile făcute de Trump și ar putea obliga Casa Albă să negocieze în privința legislației.

Ce se întâmplă dacă vor câștiga republicanii

Chiar dacă republicanii își vor păstra controlul asupra uneia sau ambelor camere, o majoritate redusă ar putea îngreuna guvernarea, mai ales atunci când o lege necesită sprijinul aproape unanim al membrilor propriului partid.

Ce vor investiga democrații dacă vor câștiga

Reporterul politic Joseph Gedeon a prezentat cele mai importante anchete pe care democrații le-ar putea lansa dacă vor recâștiga Congresul. Iată câteva dintre ele:

Afacerile familiei. Robert Garcia, cel mai important democrat din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților, a plasat corupția din familia Trump pe primul loc pe lista sa de priorități, iar congresmanul Jamie Raskin a solicitat informații despre afacerile ginerelui lui Trump, Jared Kushner, și ale fiului său, Donald Trump Jr.

Epstein și e-mailurile. Datorită eforturilor comune ale congresmenilor Ro Khanna și Thomas Massie, Departamentul de Justiție a fost obligat anul trecut să publice milioane de documente legate de Jeffrey Epstein. Încă de la început însă, departamentul a ratat termenul-limită prevăzut de lege pentru publicarea dosarelor. Apoi a făcut publice doar aproximativ 3,5 milioane de pagini din cele 6 milioane aflate în posesia sa, susținând că restul erau duplicate. Au existat, de asemenea, nemulțumiri din partea ambelor partide față de cenzurarea masivă a unor pasaje și față de dezvăluirea, aparent accidentală, a numelor victimelor în alte locuri. Departamentul de Justiție se confruntă acum cu un proces intentat de jurnalista Katie Phang pentru multe dintre aceste probleme. Chiar și într-un Congres controlat de republicani, Comisia de supraveghere, condusă de republicanul James Comer, a fost un rar exemplu de cooperare bipartizană: membrii ambelor tabere au acționat frecvent (dar nu întotdeauna) împreună pentru a cita martori și pentru a-i acuza de sfidarea Congresului atunci când aceștia refuzau să coopereze. Este de așteptat ca acest lucru să continue și într-un nou Congres democrat.

Pentagonul și războiul. Jason Crow, congresman din Colorado, membru al comisiilor pentru forțele armate și pentru informații și copreședinte al grupului parlamentar pentru combaterea corupției din Camera Reprezentanților, spune că va începe cu Pentagonul, invocând informații potrivit cărora fonduri destinate apărării au fost direcționate către companii legate de familia Trump.

Destituirea. Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, spune că democrații nu exclud nimic de această dată în privința procedurii de destituire, în timp ce liderul majorității republicane din Cameră, Steve Scalise, prezice o astfel de încercare „din prima zi”.

Ce au făcut democrații ultima dată când au câștigat Camera în timpul mandatului lui Trump

În 2018, la jumătatea primului mandat al lui Trump, democrații au preluat controlul Camerei Reprezentanților în urma unui val albastru de amploare. Comisiile Camerei au lansat rapid zeci de anchete privind afacerile sale, modul în care a gestionat investigațiile legate de Rusia și posibilele conflicte de interese.

La puțin peste un an de la alegerile din 2018, după luni de apeluri venite din partea aripii de stânga pentru destituirea președintelui, Camera a votat, în mare parte pe linie de partid, punerea sub acuzare a lui Trump.

Democrații l-au acuzat pe Trump că a urmărit un plan de fraudare a alegerilor prezidențiale care urmau, prin presiuni asupra Ucrainei pentru a fabrica informații compromițătoare despre Joe Biden, și că a blocat apoi supravegherea exercitată de Congres. Ulterior, Trump a fost achitat de Senatul controlat de republicani pentru ambele capete de acuzare.

În 2021, Trump a fost pus sub acuzare și achitat pentru a doua oară, pentru instigarea la atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului SUA.