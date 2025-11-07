Ce răspuns a dat purtătorul de cuvânt al lui Putin la întrebarea: „Mai e Serghei Lavrov ministrul de Externe al Rusiei?”

1 minut de citit Publicat la 15:58 07 Noi 2025 Modificat la 15:58 07 Noi 2025

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația lui Putin, după o discuție „dezastruoasă” cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Foto: Getty Images

Kremlinul a respins vineri speculaţiile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi căzut în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după ce eforturile de a organiza un summit între şeful statului rus şi omologul american al acestuia, Donald Trump, au fost amânate luna trecută, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pare să fi căzut în dizgrația Kremlinului după o convorbire dezastruoasă cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a dus la eşecul summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump ce ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta și urma să se concentreze pe un potențial acord de pace în Ucraina.

Declaraţiile oficiale ulterioare ale ambelor părţi nu sugerau că apelul ar fi decurs prost, dar a doua zi preşedintele Trump a spus că nu vrea să aibă o întâlnire care ar fi „o pierdere de timp”. Ulterior, el a spus că a anulat summitul pentru că „pur şi simplu nu părea corect”.

Lavrov nu a participat la reuniunea Consiliului de Securitate al Rusiei, prezidată de Putin pe 5 noiembrie, deşi conduce Ministerul de Externe de peste 20 de ani şi este unul dintre cei mai vechi aliaţi ai lui Vladimir Putin.

Lavrov „a absentat în mod deliberat” de la întâlnire, a declarat o sursă pentru Kommersant. Lavrov a fost singurul membru permanent al Consiliului de Securitate care a lipsit de la reuniunea istorică.

Lavrov și-a pierdut, de asemenea, statutul de șef al delegației ruse la summitul G20. Anul acesta, aceasta va fi condusă de adjunctul șefului de cabinet al Administrației Prezidențiale, Maxim Oreșkin, a anunțat joi secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, decizia de a-l numi pe Oreșkin a fost luată de Putin și a alimentat speculațiile că președintele rus s-a supărat pe Lavrov.

Ideea unei neînţelegeri a fost preluată de unele canale anonime de Telegram din Rusia şi de publicaţii în limba rusă critice la adresa Kremlinului, precum şi de către mass-media ucrainene.

Întrebat vineri dacă Serghei Lavrov a căzut în dizgraţie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins ideea.

„Vă dau un răspuns scurt: nu este nimic adevărat din aceste rapoarte”, le-a spus Peskov jurnaliştilor.

Rugat să confirme dacă Serghei Lavrov va continua să lucreze în actuala funcţie, Peskov a adăugat: "Absolut. Lavrov lucrează ca ministru de externe, bineînţeles".