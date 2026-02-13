„Ce se întâmplă la Davos, nu rămâne în Davos”. „Ochelarii lui Macron” și-au făcut apariția și la Munchen

Președintele Conferinței de la Munchen s-a afișat cu o pereche de ochelari similari celor purtați de Macron la Davos. Foto: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron a ajuns vineri seara la Munchen, unde participă la Conferința de Securitate care se desfășoară aici în aceste zile. Fără ochelari de soare, spre „dezamăgirea” organizatorului conferinței, Wolgang Ischinger, informează The Guardian. La deschiderea conferinței, Ischinger s-a afișat cu o pereche de ochelari de soare, similari celor purtați de Macron la Davos.

„Ce se întâmplă la Davos, nu trebuie să rămână la Davos, așa că îi voi pune pe ochi, pentru moment”, a spus Ischinger care și-a pus o pereche de ochelari de soare, similiari celor purtați de Macron, spre amuzamentul publicului din sală.

Președintele Conferinței de securitate de la Munchen, Wolgang Ischinger, a trecut apoi pe un ton mai serios și a avertizat asupra contexului în care se desfășoară această conferință.

„Niciodată în cei mai bine de 60 de ani de când există aceasă conferință, nu s-au petrecut simultan atât de multe schimbări fundamentale și războaie sângeroase în Europa, în jurul Europei și pe tot globul”, a spus Ischinger.

„O ordine internațională bazată pe domnia legii, a existat vreodată?”, s-a întrebat Ischinger. „Nu întâmplător actuala conferință de anul acest se desfășoară sub numele Under Destruction”.

Luna trecută, Emmanuel Macron a purtat o pereche de ochelari de soare tip aviator, cu lentile albastre reflectorizante, în timp ce s-a adresat liderilor mondiali la Forumul Economic Mondial.

Deși Macron nu a explicat motivul acestui accesoriu în timpul discursului său, presa franceză l-a pus pe seama unei afecțiuni medicale. Anterior, el a apărut la un eveniment militar în sudul Franței cu un ochi roșu și, la un moment dat, a purtat o pereche similară de ochelari de soare. Adresându-se trupelor, Macron a minimalizat afecțiunea și a spus că este „total benignă” și „complet nesemnificativă”, adăugând: „Vă rog să iertați aspectul inestetic al ochiului meu”.