Ce spune poliţia britanică despre moartea lui Dolores O'Riordan

Poliţia britanică a anunţat că decesul cântăreţei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect şi că medicii legişti urmează să afle care au fost cauzele morţii, potrivit presei internaţionale.

Iniţial, poliţia britanică a anunţat că a fost chemată la un hotel din Park Lane, în centrul Londrei, luni, la ora 09.05 GMT şi că decesul cântăreţei irlandeze este considerat "inexplicabil".

Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, se afla la Londra pentru a înregistra o nouă versiune a hitului "Zombie" împreună cu trupa hard rock Bad Wolves, după cum au declarat membrii formaţiei într-un mesaj publicat pe Facebook luni seară.



Producătorul muzical Dan Waite, un prieten al lui O'Riordan's, spune că aceasta i-a lăsat un mesaj vocal pe telefon cu puţin timp înainte să moară, "în care spunea că îi place mult versiunea «Zombie» a trupei Bad Wolves şi că abia aşteaptă să îi întâlnească în studio şi să înregistreze partea vocală".



"Părea plină de viaţă, glumea şi era bucuroasă să ne vadă pe mine şi soţia mea săptămâna aceasta. Vestea despre moartea ei este una devastatoare", a mai spus acesta.



Pe de altă parte, apropiaţi ai cântăreţei au declarat pentru site-ul de ştiri mondene tmz.com că aceasta era "groaznic de deprimată" de mai multe săptămâni şi că suferea şi de dureri de spate severe. De altfel, un turneu care urma să aibă loc anul trecut a fost anulat din cauză că Dolores suferea de dureri de spate.



În 2013, Dolores O'Riordan a încercat să se sinucidă prin supradoză de droguri, spunând ulterior că suferea de depresie şi că a avut o cădere psihică.



O'Riordan a fost diagnosticată cu tulburare bipolară în mai 2017.



Dolores era de părere că problemele sale emoţionale au drept cauză faptul că a fost abuzată când era copil.



Dolores Mary Eileen O'Riordan, născută pe 6 septembrie 1971, în Irlanda, era cântăreaţă şi compozitoare. A fost solista trupei rock The Cranberries timp de 13 ani, înainte ca aceasta să ia o pauză, în 2003, până în 2009, când membrii formaţiei s-au reunit.



Primul său album solo, "Are You Listening?", a fost lansat în mai 2007 şi a fost urmat de "No Baggage", în 2009.



De asemenea, O'Riordan a făcut parte din juriul emisiunii difuzate pe postul RTÉ "The Voice of Ireland", în sezonul 2013/14.