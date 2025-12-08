Ce spune Zelenski despre dronele care au încercat să-i intercepteze avionul în drum spre Irlanda: "Va exista o investigație"

1 minut de citit Publicat la 22:01 08 Dec 2025 Modificat la 23:02 08 Dec 2025

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, luni, informațiile conform cărora drone neidentificate au fost reperate în apropierea traseului de zbor al avionului cu care s-a deplasat, săptămâna trecută, în Irlanda, scrie Agerpres, care citează Reuters.

"Va exista o investigație. Au fost drone, într-adevăr. Ne-am obișnuit cumva să trăim în aceste circumstanțe", le-a declarat Zelenski jurnaliștilor, răspunzând unei întrebări cu privire la problemele de securitate, în contextul războiului purtat de Rusia.

Zelenski s-a întâlnit luni, la Londra, cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, unde au discutat despre contra-propunerea ucraineano-europeană în 20 de puncte la planul american de pace.

Ulterior, Zelenski s-a deplasat la Bruxelles pentru discuții cu șeful politic al NATO, Mark Rutte.

Presa irlandeză: Avionul lui Zelenski, "așteptat" de cinci drone la Dublin

Presa irlandeză și cea internațională au relatat joia trecută că o navă militară a reperat până la cinci drone operând lângă traiectoria de zbor a avionului prezidențial ucrainean.

Publicația The Journal, care a informat în premieră despre apariția dronelor la aeroportul din Dublin, a scris pe site-ul său că acestea au ajuns la locul în care era așteptat avionul lui Zelenski exact în momentul când aeronava era așteptată să aterizeze.

Potrivit Irish Times, care citează surse anonime, avionul a sosit puţin mai devreme şi nu a fost pus în pericol.

Ministru irlandez: Prezența dronelor în timpul vizitei lui Zelenski, parte a unei "amenințări coordonate"

Volodimir Zelenski şi soția sa, Olena Zelenska, au sosit lunea trecută, noaptea târziu, la Dublin.

A doua zi, președintele ucrainean s-a întâlnit cu președinta Catherine Connolly și cu premierul Micheal Martin.

El a susținut un discurs în Parlamentul din Dublin, ocazie cu care a spus că Irlanda ''înțelege prețul libertății''.

Prezența unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski face parte dintr-o ''amenințare coordonată'', a afirmat luni ministrul irlandez al Justiției, Jim O'Callaghan.

La rândul său, premierul Micheal Martin a spus că existat o ''escaladare semnificativă a atacurilor hibride'' împotriva statelor membre ale UE.