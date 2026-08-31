Cea mai mare ofertă de investiții în minerale pe care a primit-o Donald Trump vine de la talibanii din Afganistan: 1 trilion de dolari

3 minute de citit Publicat la 23:26 31 Aug 2026 Modificat la 23:26 31 Aug 2026

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Regimul taliban din Afganistan încearcă să atragă America lui Donald Trump cu acces la resurse minerale estimate la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, oferind Statelor Unite o posibilă nouă sursă de metale strategice într-un moment în care guvernul de la Washington încearcă să obțină drepturi prioritare în Republica Democratică Congo, relatează Business Insider.

Ministrul taliban de externe, Amir Khan Muttaqi, a invitat companiile americane să investească în minerit, infrastructură și agricultură în Afganistan, într-un interviu pentru Financial Times. Muttaqi a spus că SUA și Afganistanul ar trebui să înlocuiască două decenii de conflict militar cu o relație bazată pe cooperare economică.

Talibanii susțin că Afganistanul dispune de resurse minerale neexploatate în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari și că, de la revenirea la putere în 2021, au încheiat acorduri miniere în valoare de peste șapte miliarde de dolari.

O mare parte dintre aceste investiții provin de la companii cu legături cu China, Iran și alte țări dispuse să facă afaceri cu regimul taliban, izolat pe plan internațional.

O estimare geologică uriașă

Se crede că Afganistanul dispune de zăcăminte importante de cupru, minereu de fier, litiu, pământuri rare, aur și alte minerale folosite în vehicule electrice, sisteme energetice și tehnologie militară.

Cifra de 1.000 de miliarde de dolari citată frecvent reprezintă, însă, doar o estimare a resurselor aflate în subsol. Nu este o evaluare a rezervelor comerciale și nici suma pe care investitorii ar putea să o câștige.

Multe dintre zăcămintele afgane necesită cercetări suplimentare, studii de fezabilitate, drumuri, alimentare cu energie electrică și uzine de procesare. Riscurile de securitate, sancțiunile și lipsa recunoașterii internaționale a guvernului taliban fac și finanțarea mult mai dificilă.

Tratamentul aplicat femeilor și fetelor de către talibani rămâne un alt obstacol major în calea îmbunătățirii relațiilor cu guvernele occidentale.

Congo are deja mine funcționale și un acord cu Statele Unite

Demersul talibanilor vine în timp ce guvernul SUA încearcă să-și reducă dependența de China printr-un acces mai mare la industria minieră deja dezvoltată a Republicii Democratice Congo.

Congo este cel mai mare producător mondial de cobalt extras din mine și unul dintre principalii producători de cupru. Spre deosebire de multe dintre zăcămintele afgane, minele congoleze furnizează deja materii prime piețelor internaționale.

Prin acordul de parteneriat strategic dintre SUA și Republica Democratică Congo, investitorii americani primesc drept de primă ofertă pentru proiectele incluse într-o rezervă atrategică de active a Congo.

Dacă o companie americană înaintează o ofertă eligibilă, aceasta poate negocia cu autoritățile congoleze timp de până la nouă luni înainte ca proiectul să fie oferit investitorilor din țări aliate.

Congo a acceptat și să acorde companiilor americane acces prioritar la anumite minerale scoase la vânzare și să analizeze crearea unui stoc strategic în interiorul țării.

Acordul prevede folosirea intensă a coridorului de transport Sakania-Lobito. În următorii cinci ani, cele două părți vor ca această rută să transporte 50% din exporturile de cupru ale Congo, 30% din exporturile de cobalt și 90% din exporturile de concentrat de zinc, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Două investiții dificile

Afganistanul și Congo nu se află, cel puțin deocamdată, într-o competiție directă pentru aceleași investiții americane.

Congo oferă mine funcționale, producție cunoscută și acces la piețele internaționale prin coridorul Lobito, dar continuă să se confrunte cu pene de curent, probleme de corupție și conflict în estul țării.

Afganistanul oferă un potențial geologic uriaș, dar nu are infrastructura, predictibilitatea juridică și recunoașterea politică de care majoritatea marilor companii miniere occidentale au nevoie pentru a investi.

Talibanii cer, de asemenea, deblocarea a aproximativ 9,5 miliarde de dolari din active afgane înghețate, dintre care șapte miliarde se află în Statele Unite.

Trump și-a arătat interesul pentru recâștigarea accesului la baza aeriană Bagram. Talibanii au respins această propunere, iar guvernul american nu a anunțat niciun plan de investiții în sectorul minier afgan.

Oferta talibanilor rămâne, așadar, deocamdată doar o invitație. Congo, în schimb, a semnat deja un acord care le oferă investitorilor americani avantaje comerciale concrete.