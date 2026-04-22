Cel puțin 10 oameni legați de cercetări sau locații secrete din SUA au murit sau au dispărut din 2023. FBI anchetează. Ce spune Trump

8 minute de citit Publicat la 07:00 22 Apr 2026 Modificat la 07:10 22 Apr 2026

William Neil McCasland (dispărut), Nuno F.G. Loureiro (asasinat), Monica Reza (dispărută), Melissa Casias (dispărută), Matthew James Sullivan (decedat) și Carl Grillmair (asasinat) se numără pe lista disparițiilor și deceselor suspecte investigate de comisia Congresului SUA și de FBI. Foto: X / capturi video / CNN

Un fizician nuclear, profesor la MIT, a fost împușcat mortal în fața locuinței sale din Massachusetts. Un general în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA a dispărut din locuința sa din New Mexico. Un inginer din industria aerospațială a dispărut în timpul unei drumeții în Los Angeles.

Acestea sunt câteva din cele cel puțin 10 cazuri de dispariții sau decese, unele violente, ale unor persoane implicate în cercetări sensibile în domeniile nuclear și aerospațial din SUA, relatează CNN.

Cazurile, aparent neconectate, au stârnit însă speculații și teorii conspiraționiste în mediul online.

FBI s-a implicat și a comunicat că, în prezent, „coordonează eforturile de identificare a unor posibile conexiuni între oamenii de știință dispăruți sau decedați”.

Poliția federală americană a precizat că „lucrează împreună cu Departamentul Energiei, Departamentul Apărării și cu partenerii din forțele de ordine la nivel statal și local pentru a găsi răspunsuri”.

Comisia de Supraveghere a Congresului SUA: Relatările indică o posibilă legătură sinistră între decese și dispariții

Separat, Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților, controlată de republicani, a anunțat luni că va investiga relatările privind decesele și disparițiile persoanelor despre care s-a spus că aveau acces la informații sensibile.

„Aceste relatări ridică întrebări despre o posibilă legătură sinistră între decese și dispariții, a transmis comisia într-un comunicat din care reiese că a cerut informări din partea FBI, Departamentului Apărării, Departamentului Energiei și NASA.

Potrivit CNN, Departamentul Apărării a precizat că va răspunde direct comisiei, iar Departamentul Energiei a redirecționat întrebările către Casa Albă.

Într-o postare pe platforma X, NASA a declarat că „se coordonează și cooperează cu agențiile relevante” în legătură cu acești oameni de știință.

„În acest moment, nimic legat de NASA nu indică o amenințare la adresa securității naționale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a agenției spațiale americane, Bethany Stevens.

Membru al Comisiei de Supraveghere a Congresului SUA: Puțin probabil să fie o coincidență

Cazurile diferă semnificativ în funcție de circumstanțe. Unele implică omucideri nerezolvate, în timp ce altele reprezintă cazuri de persoane dispărute, fără indicii de crimă.

În cel puțin două situații, familiile au invocat probleme medicale preexistente sau dificultăți personale, drept explicații.

Autoritățile nu au stabilit nicio legătură între cazuri.

La rândul ei, Casa Albă a anunțat, săptămâna trecută, că lucrează împreună cu agențiile federale pentru a analiza eventuale legături între decese și dispariții.

Președintele Donald Trump însuși a descris situația drept „destul de gravă”.

„Este foarte puțin probabil să fie o coincidență”, a declarat James Comer, președintele Comisiei congresionale pentru Supraveghere, pentru Fox News.

„Congresul este foarte îngrijorat de acest lucru. Comisia noastră face din asta o prioritate, deoarece considerăm că este o amenințare la adresa securității naționale”, a adăugat el.

Seria neagră de decese și dispariții a început în 2023

Seria de decese și dispariții misterioase a început în 2023, odată cu moartea lui Michael David Hicks, un om de știință care a lucrat aproape 25 de ani la Jet Propulsion Laboratory (JPL), laborator specializat al NASA.

Hicks, în vârstă de 59 de ani, a decedat pe 30 iulie 2023. În timpul activității sale la JPL, s-a specializat în comete și asteroizi, potrivit Societății Astronomice Americane.

Cauza morții sale nu a fost făcută publică.

Fiica savantului, Julia Hicks, a declarat pentru CNN că tatăl său se confrunta cu probleme medicale cunoscute și că speculațiile recente au șocat-o.

„Din ceea ce știu despre tatăl meu, nu există niciun fir logic care să ducă la implicarea lui într-o posibilă investigație federală. Nu înțeleg legătura dintre moartea tatălui meu și ceilalți oameni de știință dispăruți”, a spus ea.

„Nu pot să nu râd uneori, dar, în același timp, situația devine serioasă”, a adăugat Julia Hicks.

În anii care au urmat, mai multe persoane legate de JPL au murit sau au dispărut.

Frank Maiwald, specialist în cercetare spațială, a murit în Los Angeles în 2024, la 61 de ani.

Monica Reza, inginer aerospațial, în vârstă de 60 de ani, a dispărut în timpul unei drumeții într-o pădure din Los Angeles în iunie 2025.

Reza era directoare a Grupului de Procesare a Materialelor din cadrul laboratorului NASA.

Un general din lista de dispăruți, asociat de conspiraționiști cu cercetări pe marginea incidentului Roswell

Între dispăruți se numără și William Neil McCasland, general-maior în retragere al Forțelor Aeriene, care nu a mai fost văzut de când a plecat din locuința sa din Albuquerque, New Mexico, pe 27 februarie.

El a lăsat la domiciliu telefonul, ochelarii de vedere și dispozitivele pe care le purta asupra sa în mod obișnuit.

McCasland s-a aflat în centrul unora dintre cele mai avansate programe de cercetare aerospațială ale Pentagonului și a comandat anterior Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene de la baza Wright-Patterson.

FBI este implicat în căutarea generalului. Totuși, deși a trecut ceva vreme de la dispariția sa, autoritățile nu pot spune unde a mers, de ce a dispărut sau dacă au fost implicate alte persoane în dispariția sa.

Soția sa, Susan McCasland Wilkerson, a respins la momentul respectiv speculațiile potrivit cărora dispariția generalului ar avea legătură cu activitatea sa profesională.

Generalul a fost asociat de teorii conspiraționiste cu incidente precum cel de la Roswell - în care se presupune că autoritățile americane ar fi intrat în posesia unor resturi biologice și tehnologice extraterestre - în ciuda dezmințirilor Forțelor Aeriene.

„Este adevărat că Neil a avut o legătură limitată cu comunitatea OZN. Această legătură nu reprezintă un motiv pentru ca cineva să-l răpească. Neil nu are cunoștințe speciale despre presupusele corpuri extraterestre sau resturi de la prăbușirea de la Roswell stocate la (baza) Wright-Patterson”, a scris Susan McCasland pe Facebook.

„Nu au fost raportate apariții ale unei nave-mamă deasupra munților Sandia”, a ironizat ea.

Două persoane legate de un site de cercetări în domeniul nuclear, pe lista de dispăruți

Alte două persoane dispărute, Melissa Casias și Anthony Chavez, au lucrat la Laboratorul Național Los Alamos, un important centru de cercetare nucleară din New Mexico.

Casias, o funcționară în vârstă de 53 de ani, a fost văzută ultima dată pe o autostradă lângă Talpa, New Mexico, în iunie 2025, potrivit Poliției statale. Ea și-a lăsat acasă obiectele personale și un telefon readus la setările din fabrică, după cum a relatat NBC News.

Melissa Casias - (Nuclear / High-clearance research)

Departamentul pentru Siguranță Publică din New Mexico a declarat pentru CNN că o investigație privind dispariția lui Casias rămâne deschisă, dar a precizat că nu există suspiciuni de crimă.

Chavez, un pensionar în vârstă de 78 de ani care a lucrat ca șef de echipă de construcții la acest sit nuclear, a dispărut și el în mai 2025, potrivit poliției din Los Alamos.

Un detectiv a declarat pentru CNN că nu există indicii de crimă. Investigațiile nu au oferit indicii că Chavez ar fi plănuit să dispară.

Un prieten al lui Chavez, Carl Buckland, a declarat pentru CNN că se bucură, după ce autoritățile au comunicat că investighează cazul. „Era și timpul”, a opinat el.

Decesele au alimentat speculațiile conspiraționiste

Disparițiile sunt de natură să amplifice consternarea publică, întrucât e vorba de cazuri deschise, nesoluționate. Există însă și decese ale unor oameni de știință, iar invesgația congresională de care scrie CNN are în vedere și aceste cazuri.

În decembrie 2025, Nuno F.G. Loureiro, profesor la Massachusetts Institute of Technology, a fost împușcat mortal la locuința sa de lângă Boston de un atacator care a deschis focul și în campusul Universității Brown, unde a ucis doi studenți.

O governo federal dos EUA abriu uma investigação alargada a uma série de desaparecimentos e mortes de cientistas ligados a áreas de investigação nuclear, aeroespacial e tecnológica, em diferentes Estados do país, incluindo o homicídio do físico português do MIT Nuno Loureiro. pic.twitter.com/zhgm4pJfTg — CNN Portugal (@cnnportugal) April 21, 2026

Fizicianul în vârstă de 47 de ani, specialist în fuziune nucleară, a condus Centrul pentru Plasmă și Fuziune al MIT, unde studia dezvoltarea tehnologiilor pentru generarea de energie curată.

Carl Grillmair, un specialist în astrofizică de 67 de ani, a fost împușcat mortal la locuința sa din apropiere de Los Angeles în februarie anul curent.

Autoritățile au arestat un suspect despre care cred că nu îl cunoștea dinainte pe Grillmair.

Astrofizicianul lucra la California Institute of Technology, colabora cu NASA și era cunoscut pentru studiile sale privind căutarea apei pe planete din afara sistemului nostru solar.

Matthew James Sullivan, fost ofițer de informații al Forțelor Aeriene ale SUA, în vârstă de 39 de ani, a murit în 2024, înainte de a putea depune mărturie în Congres, ca avertizor de integritate privind fenomenul OZN.

Necrologul său public nu menționează cauza morții.

Congresmanul Eric Burlison a cerut FBI să investigheze moartea fostului ofițer și a declarat pentru Fox News că Sullivan s-ar fi sinucis în circumstanțele suspecte.

„Era programat pentru o audiere. În decurs de două săptămâni, s-a sinucis în mod suspect”, a insistat congresmanul.

În acest șir de decese, atrage atenția și moartea lui Amy Eskridge din 2022.

Eskridge, în vârstă de 34 de ani, a cofondat Institute for Exotic Science din Huntsville, Alabama.

Familia sa a declarat pentru CNN că aceasta suferea de „dureri cronice”.

„Lumea ar trebui să înțeleagă că și oamenii de știință mor și să nu exagereze cu aceste speculații”, au transmis apropiații defunctei.

Trump a avut o întâlnire legată de seria de decese și disparții

Cazurile de decese și dispariții ale oamenilor de știință sau ale persoanelor cu acces la informații și locații sensibile se află și în atenția președintelui SUA, Donald Trump.

„Sper că este ceva aleatoriu, dar vom afla în următoarea săptămână și jumătate”, le-a spus Trump jurnaliștilor, joi, adăugând că a avut recent o întâlnire pe acest subiect.

Casa Albă a refuzat să ofere detalii suplimentare despre întâlnire.

„Casa Albă lucrează în prezent cu toate agențiile relevante și cu FBI pentru a analiza în mod global toate cazurile și a identifica eventuale elemente comune”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt într-un mesaj publicat pe X, vineri.

„Investigația este desfășurată în contextul întrebărilor recente și legitime legate de aceste cazuri și nu va fi omis niciun detaliu”, a adăugat ea.

„Vom căuta să stabilim dacă există legături cu accesul la informații clasificate sau cu actori străini”, a declarat, la rândul său, directorul FBI, Kash Patel, pentru Fox News.

„Dacă există elemente care indică activități ilegale sau o conspirație, FBI va face arestările corespunzătoare”, a promis el.