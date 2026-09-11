Ceva fără precedent s-a întâmplat cu apa mării în Spania, în acest an. Ce spun cifrele afișate de balizele marine

1 minut de citit Publicat la 18:41 11 Sep 2026 Modificat la 18:41 11 Sep 2026

Apele din jurul Spaniei au cunoscut o încălzire extremă în vara acestui an. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Temperaturile apelor din jurul Spaniei au atins valori record vara aceasta. Numeroase stații de monitorizare din Marea Mediterană și din largul coastei atlantice a Spaniei au înregistrat maxime, în vreme ce în Baleare valoarea consemnată a fost fără precedent, a comunicat vineri autoritatea portuară Puertos del Estado, conform agenției Reuters, citată de Agerpres.

Luna trecută, oamenii de știință au afirmat că schimbările climatice cauzate de activitatea umană sunt principalul factor care determină temperaturile marine record înregistrate în Europa. Ei au avertizat în legătură cu consecințe severe în asupra ecosistemelor marine și comunitățilorl din zona de coastă.

Ce au consemnat balizele din jurul Spaniei

Baliza Dragonera din Insulele Baleare a înregistrat o temperatură record a apei, de 33,02 grade Celsius pe 5 august, cea mai ridicată valoare consemnată vreodată în rețeaua de balize ale autorității portuare.

Aproape toate balizele din bazinul Levante-Balear al Mării Mediterane au înregistrat recorduri locale de temperatură în timpul verii, potrivit autorităților.

Balizele de coastă din largul Tarragona și Barcelona, în nord-estul Spaniei, au afișat 30,7 grade Celsius și respectiv 30,5 grade Celsius pe 9 august.

61 de zile de căldură extremă în Spania, anul acesta

Temperaturi record au fost semnalate, de asemenea, la mai multe balize din golful Biscay, în regiunile din nordul Spaniei. Pe 23 iunie, baliza din apropierea orașului nordic Pasaia a înregistrat 28,4 grade Celsius. O altă baliză, echipată cu senzor de temperatură din 2006, a indicat valoarea record de 25,27 grade Celsius pe 12 august.

Spania s-a confruntat cu căldură extremă și pe uscat, anul acesta, înregistrând 61 de zile de condiții caniculare pe continent și în Insulele Baleare în 2026, cel mai ridicat număr înregistrat până acum și peste valoarea maximă anterioară de 41 de zile în 2022, potrivit serviciului meteorologic național AEMET.