De ce plantează Primăria Capitalei copaci la distanțe mici între ei. Explicația lui Ciprian Ciucu: „Efectele încep să fie vizibile”

Copaci plantați de Primăria Capitalei pe Calea 13 Septembrie din București. Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că arborii plantați pe Calea 13 Septembrie din București sunt plasați la distanțe mici între ei, în baza unui nou concept de „coridor verde” pe care primăria îl va implementa în această zonă.

„Distanța dintre arbori este stabilită în funcție de speciile alese și de modul în care acestea se vor dezvolta în timp. În cazul unui coridor verde, plantarea mai densă este intenționată și face parte dintr-un concept modern de amenajare peisagistică, inspirat inclusiv din principiile utilizate pentru dezvoltarea pădurilor urbane”, a spus Ciucu, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Astfel, a precizat primarul Capitalei, „scopul nu este de a avea arbori izolați, plantați la distanțe mari, ci de a crea un culoar vegetal continuu, cu mai multe niveluri de vegetație – arbori, arbuști și plante perene”.

„Arborii au fost selectați și amplasați astfel încât să dispună de spațiul necesar dezvoltării la maturitate, ținând cont inclusiv de dimensiunea coroanelor și de dezvoltarea sistemului radicular. Ne dorim ca acest coridor verde să producă efecte încă de acum, nu doar peste 7–10 ani, când arborii vor ajunge la maturitate”, a adăugat Ciucu.

Un rol important al coridorului verde este și creșterea biodiversității urbane, a mai spus primarul.

„Asocierea mai multor specii de arbori, arbuști și plante perene creează un mic ecosistem care oferă hrană și adăpost pentru insecte și, în special, pentru polenizatori. Efectele încep deja să fie vizibile: chiar dacă ne apropiem de toamnă, în zona plantată au apărut fluturi și numeroase alte insecte. Pe măsură ce vegetația se va dezvolta, acest ecosistem va deveni tot mai bogat și mai stabil”, a declarat Ciprian Ciucu.