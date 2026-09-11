Antena 3 CNN Externe AfD îl dă în judecată pe cancelarul Merz pentru declarațiile sale privind "epurarea etnică"

AfD îl dă în judecată pe cancelarul Merz pentru declarațiile sale privind "epurarea etnică"

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 19:10 11 Sep 2026 Modificat la 19:10 11 Sep 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
Friedrich Merz
Deputații din Bundestag beneficiază de o imunitate parlamentară ce prevede independența camerei inferioare a legislativului. Foto: Profimedia Images

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a anunțat că a depus o plângere pentru defăimare contra cancelarului Friedrich Merz, care a calificat drept "epurare etnică" conceptul "remigrație" folosit de extrema dreaptă germană, relatează vineri AFP, citată de Agerpres.

Afirmațiile cancelarului sunt "condamnabile penal și total inacceptabile", a afirmat joi noaptea, într-un video postat pe platforma X, Stephan Brandner, reprezentant al grupului parlamentar al AfD, care a anunțat depunerea unei plângeri pentru "injurii defăimătoare".

Deputații din Bundestag beneficiază de o imunitate parlamentară ce prevede independența camerei inferioare a legislativului și exercitarea mandatului lor fără presiune judiciară sau executivă.

Însă textul prevede și o excepție pentru injurii defăimătoare, singurul motiv pentru care deputații, inclusiv cancelarul, pot fi urmăriți penal pentru declarații făcute în parlament.

Duminică, în timpul alegerilor regionale din landul Saxonia-Anhalt, AfD - partid prorus și antiimigrație - a obținut aproape 44% din voturi, mult în fața Uniunii Creștin-Democrate (CDU), care a luat 17% din sufragii.

Cancelarul a acuzat miercuri AfD de promovarea unei ''epurări etnice'' prin ''remigrație'', cuvânt utilizat de extrema dreaptă pentru a-și defini politica de expulzare în masă a străinilor.

"Cuvântul remigrație nu este nimic altceva decât sinonimul unei epurări etnice în funcție de origine și de culoarea pielii", a spus Friedrich Merz în timpul unei dezbateri în Bundestag, sub huiduielilor aleșilor AfD.

 

×
Etichete: Friedrich Merz AfD CDU Germania

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik
Antena Sport
Observator News
Longevity Magazine
Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe

Parteneri

TOP articole

Parteneri

x close