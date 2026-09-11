AfD îl dă în judecată pe cancelarul Merz pentru declarațiile sale privind "epurarea etnică"

1 minut de citit Publicat la 19:10 11 Sep 2026 Modificat la 19:10 11 Sep 2026

Deputații din Bundestag beneficiază de o imunitate parlamentară ce prevede independența camerei inferioare a legislativului. Foto: Profimedia Images

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a anunțat că a depus o plângere pentru defăimare contra cancelarului Friedrich Merz, care a calificat drept "epurare etnică" conceptul "remigrație" folosit de extrema dreaptă germană, relatează vineri AFP, citată de Agerpres.

Afirmațiile cancelarului sunt "condamnabile penal și total inacceptabile", a afirmat joi noaptea, într-un video postat pe platforma X, Stephan Brandner, reprezentant al grupului parlamentar al AfD, care a anunțat depunerea unei plângeri pentru "injurii defăimătoare".

Deputații din Bundestag beneficiază de o imunitate parlamentară ce prevede independența camerei inferioare a legislativului și exercitarea mandatului lor fără presiune judiciară sau executivă.

Însă textul prevede și o excepție pentru injurii defăimătoare, singurul motiv pentru care deputații, inclusiv cancelarul, pot fi urmăriți penal pentru declarații făcute în parlament.

Duminică, în timpul alegerilor regionale din landul Saxonia-Anhalt, AfD - partid prorus și antiimigrație - a obținut aproape 44% din voturi, mult în fața Uniunii Creștin-Democrate (CDU), care a luat 17% din sufragii.

Cancelarul a acuzat miercuri AfD de promovarea unei ''epurări etnice'' prin ''remigrație'', cuvânt utilizat de extrema dreaptă pentru a-și defini politica de expulzare în masă a străinilor.

"Cuvântul remigrație nu este nimic altceva decât sinonimul unei epurări etnice în funcție de origine și de culoarea pielii", a spus Friedrich Merz în timpul unei dezbateri în Bundestag, sub huiduielilor aleșilor AfD.